Компанию Илона Маска выберут для строительства тоннеля под Лас-Вегасом: детали

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Компанию Илона Маска выберут для строительства тоннеля под Лас-Вегасом
Компанию Илона Маска выберут для строительства тоннеля под Лас-Вегасом / Washington Post

Группа экспертов маркетинговой организации Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA), которая занимается продвижением Лас-Вегаса как туристического направления, рекомендовала выбрать компанию The Boring Company Илона Маска в качестве подрядчика для строительства тоннеля под городом.

Как отмечает CNET, такой туннель построят для автономных электромобилей, которые будут перевозить людей в районе конференц-центра Las Vegas Convention Center.

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Детали договора. Окончательное решение по The Boring Company примут на заседании правления LVCVA, которое пройдет 12 марта. После того, как решение примут, агентство приступит к переговорам по поводу контракта с The Boring Company. LVCVA оценивает финансовую отдачу от проекта в пределах от 35 до 55 миллионов долларов.

Для чего построят тоннель? Сейчас ведутся работы по расширению конференц-центра LVCC, и организация LVCVA заявила, что участникам конгресса предстоит преодолеть около двух миль (3,2 километра), чтобы пройти от конца до конца конференц-центра, отсюда и возникла необходимость решение для перевозки гостей на месте.

Схема тунелю під конференц-центром LVCC
Схема туннеля под конференц-центром LVCC

Власти сообщили, что работы по расширению конференц-центра будут завершены в начале 2021 года, до старта очередной выставки CES. Занимаемая конференц-центром площадь вырастет до 200 акров (0,8 квадратных километра).

Предполагается, что проект потенциально может соединить центр Лас-Вегаса, конференц-центр, международный аэропорт Маккаран и много других объектов.

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Теги: Новости США Техно IT-бизнес Новости Техно Илон Маск
Источник: 24 Канал
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