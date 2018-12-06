Компрометирующую внутреннюю переписку сотрудников Facebook слили в открытый доступ

250 страниц с внутренней перепиской топ-менеджеров соцсети Facebook слили в открытый доступ. Ранее эти документы фигурировали в судебном иске между компанией Six4Three и Facebook.

Об этом пишет ain.ua.

Переписку обнародовала парламентская Комиссия по цифровым технологиям, культуры, медиа и спорта.

Читайте также: Масштабная хакерская атака на Facebook: больше всего пострадали украинцы

Есть значительная общественная заинтересованность в публикации этих документов. Они поднимают важные вопросы о том, как Facebook относится к пользовательским данным, об их политике работы с разработчиками и о том, как они пользуются своим монопольным положением на рынке социальных медиа,

– заявил председатель Комиссии Дэмьен Коллинз.

Еще одной причиной публикации этих документов стало то, что парламент не получил прямых ответов от Facebook.

Ниже главные тезисы из этой переписки

В компании существовали "белые списки" компаний, которым давали доступ к данным. Но с 2015 года Facebook начал менять подход доступа к данным. Но даже после ограничения в соцсети есть до сих пор эти "белые списки" компаний, для которых такой доступ оставался открытым, среди них – Airbnb, Netflix и Lyft.

Цукерберг лично одобрил закрытие доступа к данным для конкурентов. В 2013 году Twitter, один из крупнейших конкурентов Facebook, представил видеосервис Vine. Когда в нем зарегистрировались новые пользователи, у них была возможность подписаться на своих друзей из Facebook через Facebook API. Цукерберг лично принял решение одного из своих помощников закрыть для Vine возможность такой подписки.

Читайте также: Сбой в Facebook: пользователей массово выбрасывает из аккаунтов

В 2013 году Facebook купил аналитическую компанию Onavo, которая разработала сервис Onavo Protect. Сервис собирал данные обо всех приложениях, которые чаще всего применял пользователь. Таким образом топ-менеджеры Facebook получали данные о работе конкурирующих приложений.

Компания работала над способами собирать данные Android-пользователей так, чтобы они этого не замечали. В феврале 2015 года компания планировала обновить свое Android-приложение. По правилам приватности Android, компания должна была сообщить пользователям об этом, и дать им возможность выключить такой доступ. Поэтому в компании придумали, как обновить приложение, чтобы не показывать пользователям всплывающее окно с предупреждением.

Соцсеть думала над тем, чтобы продавать данные, предназначенные для пользователя. Так, Цукерберг обсуждал с коллегами возможность взимать плату со сторонних разработчиков за доступ к пользовательским данным.

Реакция Цукерберга

На эти обнародованные данные уже отреагировали в Facebook. Там заявили, что это – избирательная подборка, поэтому "она рассказывает историю только с одной стороны без важного контекста".

При этом Цукерберг заявил, что компания никогда не продавала пользовательские данные и что она годами фокусировалась на борьбе с приложениями, которые злоупотребляют доступом к таким данным.

Это не первый скандал Facebook, связанный с данными пользователей. Так, в марте стало известно об утечке данных из частных профилей в Facebook. Жертвами стали около 50 миллионов страниц. Доступ к этим данным получила частная компания по анализу данных Cambridge Analytica (CA).



Это стало возможным благодаря приложению thisismydigitallife, которое предлагало сотням тысяч юзеров пройти психологический тест. Кроме результатов тестирования, пользователи также позволяли обрабатывать данные о своих друзьях из соцсети. Так были собраны сведения из около 50 миллионов профилей. Эту информацию выкупила Cambridge Analytica, которая работала над президентской кампанией Дональда Трампа во время выборов в 2016 году.