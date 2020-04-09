Как оплачивать коммуналку онлайн: запустили обучающее видео

Чтобы уменьшить потребность украинцев выходить в общественные места государство предлагает оплачивать коммунальные услуги через интернет. Минцифра запустила образовательный курс "Оплата коммуналки онлайн. Оставайся дома".

"Оплата коммунальных платежей онлайн — это единственный безопасный для здоровья вариант оплаты во время карантина! Образовательный сериал поможет гражданам, особенно людям почтенного возраста, научиться различным способам оплаты коммунальных платежей, не выходя из дома", – говорит глава Минцифры Михаил Федоров.

К теме Действие в цифрах: сколько украинцев уже пользуются сервисом

О чем сериал

Это короткие видео, которые охватывают темы об оплате коммунальных платежей: на сайтах коммунальных предприятий, посредством платежного сервиса, на сайтах банков, в мобильных приложениях банков.

Это особенно актуально для пожилых людей, которые в зоне риска заражения коронавирусом. И именно эта категория населения не имеет высокой цифровой грамотности.

Особое внимание здесь уделяют безопасности, ведь в сети есть очень много сайтов, которые могут обокрасть пользователя.

Кстати, участие в образовательном сериале приняли заслуженный мастер спорта Украины Василий Вирастюк и эксперт по онлайн-платежей Святослав Комаха.

Где смотреть

Образовательный сериал доступен на платформе "Дія. Цифровое образование". Сериал доступен по ссылке.

Что такое Дія?

Это масштабный проект правительства в рамках идеи "государство в смартфоне". Ранее заработало мобильное приложение Дія – его можно бесплатно скачать в магазинах приложений для Android и Apple. В рамках этого проекта уже до конца 2020 года планируют оцифровать до 50 самых распространенных государственных услуг. А вот полностью оцифровать все государственные услуги планируют в течение 3 лет.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно