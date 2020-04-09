Как оплачивать коммуналку онлайн: запустили обучающее видео
Чтобы уменьшить потребность украинцев выходить в общественные места государство предлагает оплачивать коммунальные услуги через интернет. Минцифра запустила образовательный курс "Оплата коммуналки онлайн. Оставайся дома".
"Оплата коммунальных платежей онлайн — это единственный безопасный для здоровья вариант оплаты во время карантина! Образовательный сериал поможет гражданам, особенно людям почтенного возраста, научиться различным способам оплаты коммунальных платежей, не выходя из дома", – говорит глава Минцифры Михаил Федоров.
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О чем сериал
Это короткие видео, которые охватывают темы об оплате коммунальных платежей: на сайтах коммунальных предприятий, посредством платежного сервиса, на сайтах банков, в мобильных приложениях банков.
Это особенно актуально для пожилых людей, которые в зоне риска заражения коронавирусом. И именно эта категория населения не имеет высокой цифровой грамотности.
Особое внимание здесь уделяют безопасности, ведь в сети есть очень много сайтов, которые могут обокрасть пользователя.
Кстати, участие в образовательном сериале приняли заслуженный мастер спорта Украины Василий Вирастюк и эксперт по онлайн-платежей Святослав Комаха.
Где смотреть
Образовательный сериал доступен на платформе "Дія. Цифровое образование". Сериал доступен по ссылке.
Что такое Дія?
Это масштабный проект правительства в рамках идеи "государство в смартфоне". Ранее заработало мобильное приложение Дія – его можно бесплатно скачать в магазинах приложений для Android и Apple. В рамках этого проекта уже до конца 2020 года планируют оцифровать до 50 самых распространенных государственных услуг. А вот полностью оцифровать все государственные услуги планируют в течение 3 лет.
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