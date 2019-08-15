Konami может выпустить новую часть игры Silent Hills

Некогда популярная серия психологических хороров Silent Hill сейчас находится в глубоком забвении. Однако недавно студия Konami зарегистрировала новый товарный знак Silent Hills, так что у японцев все же есть планы на продолжение франшизы.

Как сообщает Gamerant, Konami подала заявку на регистрацию новой марки Silent Hill в Канаде.

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Выпустит ли Konami новую игру Silent Hill? Приятная новость в том, что указанный товарный знак не принадлежит к японским аркадным автоматам и подобным видам развлечений: речь идет о полноценной видеоигре.

С другой стороны, срок действия текущей торговой марки Silent Hill в Канаде заканчивается в декабре. Вполне возможно, что Konami просто хочет обновить свои права.

Даже если это не так, и компания пытается оживить замороженную серию, стоит упомянуть, во что она превратила Metal Gear Solid после увольнения Кодзимы. Остается надеяться на лучшее.

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