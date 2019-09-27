Конец эпохи очередей: админуслуги обещают перевести в онлайн за пять лет

Все административные услуги переведут в режим онлайн уже через 5 лет. Если их нельзя будет получить таким образом, то они не будут предоставляться вообще.

Режим онлайн поможет создать максимально простой и качественный сервис. Об этом сказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время Пятого национального форума IT-директоров органов власти в Киеве.

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Федоров подчеркнул, что они не будут "оцифровывать тот хаос, который есть сегодня". Вместо этого будут работать над усовершенствованием дизайна процессов – того, как они устроены.

Есть большие цели у министерства, и первая – оцифровать 100% услуг за 5 лет, и если услуга не будет предоставляться онлайн, то она не будет использоваться и офлайн. При этом, мы забрали функцию формирования политики в сфере админуслуг,

– добавил он.

Федоров также отметил, что хочет сделать простой сервис, чтобы государство было "максимально незаметным" и услуги предоставлялись как можно проще.

Отметим, Владимир Зеленский за 5 лет хочет перевести 90% всех государственных услуг в режим онлайн. Благодаря этому в стране собираются и преодолеть коррупцию, уменьшив количество взаимодействия граждан и бизнеса с властью.

Что известно о пятом ІТ-форуме? В нем участвуют IТ-директора из органов власти всех уровней в Украине. Кроме того, присутствуют представители доноров, стремящихся поддерживать развитие электронного управления в Украине. Пятый форум посвящен сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом в развитии цифрового общества. Особый акцент сделают на развитии доверия в цифровом обществе при разработке IT-систем и публичных е-сервисов.