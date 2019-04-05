Конкурент AirPods: Amazon готовит собственные беспроводные наушники

Компания Amazon работает над запуском собственных беспроводных наушников, которые будут оснащены поддержкой голосового ассистента Alexa. В сети уже называют разработку продукта конкурента от Apple – AirPods.

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, наушники Amazon будут работать по тому же принципу, что и AirPods.

При этом Amazon обещает улучшить качество звука. Амбушюры будут спроектированы так, чтобы держаться в ушах пользователей без дополнительных креплений вокруг раковины.

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Эти наушники также будут иметь футляр для хранения, который будет выполнять функцию зарядки. Пользователи смогут подключить его через стандартный USB-кабель. По слухам, компания тестирует наушники в черном и сером цветах. Разработкой занимается подразделение Amazon Lab126.

Стоит ли волноваться Apple? Недавно компания Counterpoint Research опубликовала отчет, в котором назвала AirPods абсолютными лидерами на рынке беспроводных наушников.

За прошедший квартал 60% от всех проданных беспроводных наушников были AirPods. Поэтому маловероятно, что новые наушники от Amazon существенно поколебают позицию Apple.

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