Конкурент SpaceX: Rocket Lab запустила бюджетную грузовую ракету Electron

Американская компания Rocket Lab сообщила о первом коммерческом запуске собственной ракеты Electron, которая вывела на орбиту 7 космических аппаратов. Невысокая стоимость запуска и обслуживания такого "грузовика" позволит в будущем конкурировать с компанией SpaceX.

Об этом сообщает 4PDA.

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В грузовом отсеке ракеты находилось шесть миниатюрных спутников и модуль NABEO, представляющий собой своеобразный парус, способный захватывать космический мусор.

Миссия получила название It's Business Time. Запуск ракеты Electron произошел на частном космодроме, расположенном на полуострове Махиа в Новой Зеландии.

Запуск ракеты Rocket Lab Electron – смотрите видео

Ракета-носитель Electron способна вывести до 150 килограмм на солнечно-синхронную или до 250 килограмм на околоземную орбиту. Основная цель разработчиков состояла в том, чтобы удешевить космические запуски, сделав их доступными даже для небольших компаний. К слову, изделие Rocket Lab стоит около шести миллионов долларов и не требует серьезного обслуживания.

Высота конструкции составляет примерно 17 метров, а некоторые компоненты, включая отдельные части двигателей, печатаются на 3D-принтере. Небольшие размеры и низкая стоимость запуска, по словам представителей компании, позволят осуществлять еженедельную доставку грузов в космос.

Отметим, первый запуск Electron с полезной нагрузкой на борту состоялся ровно год назад, но завершился неудачей. Однако уже три месяца спустя компания сообщила об успешном старте и выводе на орбиту трех микроспутников формата CubeSat.

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