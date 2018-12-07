Конкурент Steam: новый цифровой магазин Epic Games Store официально заработал

Во время церемонии The Game Awards 2018 компания Epic Games заявила о запуске своего цифрового магазина Epic Games Store. Он должен составить конкуренцию популярному среди геймеров сервиса Steam.

Об этом пишет keddr.com.

При этом в Epic Games заявили, что условия для разработчиков в их магазине будут более выгодные, чем в Steam. Так, они будут забирать только 12% прибыли с игр на любых двигателях, тогда как в Steam подобная комиссия более чем в два раза выше.

Читайте также: The Game Awards 2018: определили лучшую игру года

В Epic Games Store разработчики смогут вести новостную ленту и поддерживать связь с игроками. Также Epic Games предлагает рекламировать свои проекты с помощью стримеров и блогеров при помощи реферальных ссылок.

Сейчас в Epic Games Store доступны четыре игры для загрузки: Fortnite, Ashen, Hello Neighbor: Hide and Seek и новый проект Hades, который есть в эксклюзивно раннем доступе.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно