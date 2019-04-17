Конкурент Uber: Sony запустила свой сервис такси

20 Читати новину українською
Sony запустила свой сервис такси
Sony запустила свой сервис такси

Компания Sony решила расширить свою сферу деятельности и запустила собственный сервис такси. Он получил название S.Ride. Правда, он будет работать только в Японии.

Как пишет ixbt.com в Японии запрещены сервисы такси, которые не имеют собственных машин.

Читайте также: Rozetka запускает собственную сеть почтоматов: адреса

Что известно о сервисе. Сейчас приложение S.Ride работает только в Токио. Совокупный парк сервиса составляет 10 тысяч машин. К примеру, один из самых популярных сервисов в стране JapanTaxi, имеет 60 тысяч машин. Речь идет о количестве машин для всей страны, а не только для Токио.

Пользователи S.Ride могут оплачивать проезд с помощью кредитных карт или через кошелек S.Ride. Оплата происходит через считывание QR-кода, который указан на табличке заднего сиденья такси.

Планирует ли компания расширять сервис за пределы страны, пока не сообщают.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Гороскоп на 17 апреля для всех знаков зодиака
сегодня
377
Теги: Новости Техно Техно Sony IT-бизнес
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
15 апреля 21:04 Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
Женя Котик 405
Взяли ли бы вас на Международную космическую станцию – тест
14 апреля 22:04 Взяли ли бы вас на Международную космическую станцию – тест
Михайло Года 407
От Motorola до Samsung: как менялся рынок мобильников в мире – интерактивная инфографика
14 апреля 13:02 От Motorola до Samsung: как менялся рынок мобильников в мире – интерактивная инфографика
374
Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
13 апреля 22:03 Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
Олег Тичинський 349
Какие компании Украины могли бы работать на Марсе
12 апреля 15:30 Какие компании Украины могли бы работать на Марсе
195
Новости
Больше новостей
Залиште відгук