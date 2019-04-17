Конкурент Uber: Sony запустила свой сервис такси

Компания Sony решила расширить свою сферу деятельности и запустила собственный сервис такси. Он получил название S.Ride. Правда, он будет работать только в Японии.

Как пишет ixbt.com в Японии запрещены сервисы такси, которые не имеют собственных машин.

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Что известно о сервисе. Сейчас приложение S.Ride работает только в Токио. Совокупный парк сервиса составляет 10 тысяч машин. К примеру, один из самых популярных сервисов в стране JapanTaxi, имеет 60 тысяч машин. Речь идет о количестве машин для всей страны, а не только для Токио.

Пользователи S.Ride могут оплачивать проезд с помощью кредитных карт или через кошелек S.Ride. Оплата происходит через считывание QR-кода, который указан на табличке заднего сиденья такси.

Планирует ли компания расширять сервис за пределы страны, пока не сообщают.

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