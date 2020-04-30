Конкурент Zoom: Google Meet станет доступным для всех пользователей

В мае 2020 года Google начнет постепенно открывать по всему миру бесплатный доступ к сервису видеоконференций Google Meet для всех пользователей. Таким образом компания собирается привлечь новых пользователей и стать полноценным конкурентом для похожих сервисов – Zoom, Skype и Facebook Messenger.

Об этом поисковик рассказал в своем блоге. Кроме того Google представила бесплатный доступ к своему сервису видеоконференций образовательным учреждениям с помощью пакета G Suite for Education.

Интересно Разработка Apple и Google против COVID-19 уже на стадии тестирования

Стоит отметить, что ранее для подключения к сервису Google Meet был необходим платный корпоративный аккаунт и подписка на пакет G Suite.

Когда Google Meet будет доступен

С мая 2020 года любой пользователь с учетной записью Google сможет бесплатно создавать конференции с участием до 100 человек, которые также должны иметь учетную запись Google. Без этого присоединиться к конференции невозможно. Это сделано для безопасности пользователей, чтобы минимизировать риски вмешательства в сеть, как это произошло в Zoom. В конференции могут участвовать третьи лица без приглашения или анонимные пользователи. Кроме того, все трансляции в Google Meet шифруются, что значительно снижает риск хакерского взлома или утечки личной информации пользователей.

В бесплатной версии Google Meet будут свои ограничения. Например, продолжительность созданных пользователями конференций не будет ограничиваться по времени только до конца сентября 2020 года. С 30 сентября в Google Meet будет установлена продолжительность таких бесплатных конференций – не более 60 минут. К тому же в бесплатной версии можно будет использовать стационарные номера телефонов для организации совещаний.

Чтобы узнать, когда пользователь сможет бесплатно использовать сервис Google Meet, нужно заполнить небольшую форму на специальной странице.

Рост популярности сервиса

В Google отмечают, что с января 2020 года количество ежедневных пользователей приложения Google (Hangout) Meet выросло в 30 раз и сейчас составляет 100 миллионов. К тому же в компании заявили, что каждый день в сервисе регистрируются более 3 миллионов новых пользователей.

В начале апреля 2020 года Google переименовала свои инструменты для корпоративного общения. На место Hangouts теперь пришли Google Meet и Google Chat.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно