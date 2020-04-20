Конкурент Zoom: WhatsApp готовит очень полезное обновление

Популярный мессенджер WhatsApp готовит обновление, где должен добавить новую интересную функцию. Это услуга видеоконференций, что может сделать мессенджер конкурентом Skype и Zoom.

Как передает androidauthority.com, из-за пандемии коронавируса и введенного карантина, спрос на видеоконференции колоссально вырос. Неудивительно, что WhatsApp тоже решили развивать это направление.

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Детали

Тестеры бета-версии WhatsApp в WABetaInfo говорят, что обнаружили упоминание о новой функции в бета-версии Android 2.2.128. Информации о лимите участников в группе WhatsApp пока нет, но вероятно ограничение будет установлено до 50 участников.

Будет ли спрос

Учитывая проблемы с безопасностью, которые существуют Zoom, можно предположить, что новая функция мессенджера будет востребованной. Напомним, китайскую платформу уже критикуют за то, что она предполагает сквозное шифрование данных. Это означает, что как минимум разработчик имеет возможность наблюдать за частными видеоконференциями.

Именно по этой причине корпорации SpaceX, Google и NASA запретили своим работникам использовать Zoom для обсуждений рабочих вопросов.

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