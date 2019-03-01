Конкуренты далеко позади: Apple Watch остается лидером на рынке смарт-часов

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Apple Watch
Apple Watch / iphones.ru

Самыми популярными смарт-часами в мире являются Apple Watch. Более того, они занимают половину от продажи всех разумных часов в мире. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная компанией Strategy Analytics.

Самые популярные смарт-часы в мире – Apple Watch. Более того, они занимают половину от продажи всех разумных часов в мире. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная компанией Strategy Analytics.Загалом, продажа всех смарт-часов в мире составила 45 миллионов единиц. Это на 54% больше, чем в прошлом году – 29,3 миллионов часов.

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Apple Watch занимает ровно 50% от всей мировой продажи смарт-часов. Правда, в 2017 году доля разумных часов от Apple была еще выше – 60,4%.

Кто еще в списке. Второе место занимает компания Fitbit, чья рыночная доля за год подскочила с 1,7% до 12,2%. А тройку лидеров замыкает Samsung. Они продали 11,8% смарт-часов в мире. Интересно, что еще 2017 году эта компания занимала второе место с показателем в 10,6%.

Остальные производители умных часов занимают примерно четверть мирового рынка.

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Теги: Новости Техно Техно Apple Умные часы Гаджеты
Источник: 24 Канал
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