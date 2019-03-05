Контент в YouTube под угрозой: в ЕС готовят поправки в законодательство

Видехостинг YouTube может прибегнуть к блокированию контента из-за поправок в законодательстве об авторском праве, которые готовят в ЕС. Таким образом компания попытается избежать юридического риска.

Об этом заявили в компании Google, которой принадлежит YouTube, передает EUobserver.

"YouTube может начать блокировать контент, чтобы ограничить юридические риски согласно новому закону ЕС об авторском праве, за который будут голосовать члены Европарламента", – пишет издание.

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В чем суть конфликта. Возмущение вызвала статья 11 о правах издателей СМИ. В ней сказано, что СМИ должны получать вознаграждение, если их материалы повторно используют агрегаторы или социальные сети, например Google или Facebook. Также вопросы возникли и к статье 13, согласно которой интернет-гиганты должны нести ответственность за нарушение пользователями авторских прав на их платформах.

Почему возмущается YouTube. Эти изменения в законодательство коснутся, в первую очередь, YouTube. Платформе придется выплачивать большие авторские отчисления музыкантам и звукозаписывающим компаниям.

Дискуссии по этому поводу ведутся еще с 2016 года. Осенью прошлого года CEO YouTube Сьюзен Воджицки заявляла, что ее компания не может отвечать этим правилам.

Она заявила, что каждую минуту на платформу загружают более 400 часов видео. Поэтому возлагать ответственность на YouTube, чтобы проследить каждый ролик, несправедливо. В качестве примера она привела песню Despacito (это самое популярное видео на YouTube).

Это видео содержит несколько авторских прав, начиная от звукозаписи прав на публикацию. YouTube имеет соглашения с несколькими субъектами для лицензирования и оплаты видео, но некоторые правообладатели остаются неизвестными. Эта неопределенность означает, что нам, возможно, придется заблокировать такие видео, чтобы избежать ответственности по статье 13. Умножьте этот риск на масштаб YouTube,

– сказала CEO YouTube.

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