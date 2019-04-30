Корабль SpaceX Starship сможет приземлиться на Луне: фото

Компания SpaceX планирует отправить людей на Луну в 2023 году. В своем Twitter-аккаунте глава компании Илон Маск поделился новым изображением, на котором корабль SpaceX Starship во всей красе уверенно припарковался на лунной поверхности.

Маску поставили вопрос о возможной безопасной посадке Starship на неровную поверхность этой Луны. Инженер уверенно ответил, что так будет и проиллюстрировал ответ картинкой.

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Starship on the moon pic.twitter.com/UGjDG8ofID — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2019

Между тем, запланированный на 2023 год полет с участием носителя Starship на Луну не предусматривает непосредственно посадку ракетоносителя на ее поверхность.

Подготовка Starship. Впрочем, сама ракета Starship пока находится на ранних этапах разработки. В начале апреля прототип Starship – макет Starhopper для прыжковых испытаний – только-только оторвался от земли и то на привязи.

До отправки Starship к Луне, не говоря уже об экспедиции на Марс, необходимо выполнить столь колоссальную работу, что во все эти меры верится с трудом.

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