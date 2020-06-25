Карантин и пандемия коронавируса существенно повлиял на экономику. Конечно, задела ситуация и рынок фриланса. Украинская платформа Freelancehunt провела исследование и изучила эти изменения.

В частности, в начале карантина рынок украинского фриланса просел, но потом снова начал расти, передает ain.ua.

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Детали

Больше всего проседание происходило в марте и апреле: бюджет всех проектов на платформе в эти два месяца составил по 28 миллионов гривен. Такой показатель был в январе, но это период "после праздников", который традиционно демонстрирует падение.

Как повлиял карантин на фриланс / Freelancehunt

Однако уже в мае рынок начал расти. За этот месяц общий бюджет вырос на 5 миллионов гривен – до 32 миллионов.

Что касается количества заказов, то они уменьшалась незначительно: в марте число проектов сократилось на 10%, но уже в апреле этот показатель вернулся на прежний уровень. При этом уже в мае количество заказов наоборот возросло.

Также в начале карантина (16 – 22 марта) эксперты заметили скачок регистрации новых участников. Каждый третий новый пользователь написал, что пришел на фриланс "из-за ситуации в стране".