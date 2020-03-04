Из-за коронавируса отменяют техно презентации и выставки: список событий

Коронавирус Covid-19 продолжает распространяться по миру. Из-за стремительного распространения эпидемии ведущие IT-компании начали отменять ежегодные выставки и конференции.

Какие выставки уже отменили и которые под угрозой – в материале Техно 24.

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Что важно знать о коронавирусе Covid-19

Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился в Японию, Южную Корею, на Филиппины, США и ряд стран Европы. Наиболее опасной среди европейских стран стала Италия (северные регионы). Там болезнь обнаружили у 2 502 человек, а умерло от нее 79 больных. На территории Украины пока единственный зафиксированный случай заражения опасным вирусом из Китая, еще три человека могут быть больны.

Covid-19 стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 3 214 человек, в общем заболели 94 225 человек (данные по состоянию на день 4 марта 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 51 026 человек выздоровели от коронавируса.



Правда и мифы о коронавирусе

HDC.Cloud

Наверное, первое масштабное мероприятие, которое "пострадало" от распространения эпидемии. Это ежегодная конференция для разработчиков, которую проводит компания Huawei.

Основная цель HDC.Cloud – создать глобальную коммуникационную и практическую платформу, раскрыть накопленные технологии и возможности информационно-коммуникационных технологий Huawei, созданных за последние 30 лет, а также дать новые возможности IT-разработчикам для изменения мира,

– сообщают организаторы мероприятия.

Сначала событие планировали провести в китайском городе Шэньчжэнь с 11 по 12 февраля. Однако из-за большого количества больных коронавирусом и распространения эпидемии, событие перенесли на 27 – 28 марта. Скорее всего, организаторы проведут онлайн-трансляцию события, ведь сейчас коронавирус набрал еще большие обороты.

MWC2020

Об отмене самой масштабной выставки мобильной электроники стало известно незадолго до ее начала. Сначала ведущие компании начали объявлять, что планируют пропустить мероприятие из-за распространения коронавируса, а впоследствии об отмене мероприятия объявили организаторы.

Отметим, ежегодно на MWC представляют много новых смартфонов и других гаджетов. Событие должно было начаться 24 февраля в Барселоне. По подсчетам экспертов, отмена MWC в этом году может иметь дальновидные последствия.

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Компании-участники тратят миллионы долларов на аренду площадей, перевозку и размещение персонала и оборудования и др. Поэтому отмена MWC может стать серьезным финансовым ударом для Ассоциации GSM – организации, которая с 2006 года проводит эту выставку. Потери могут оказаться настолько масштабными, что поставят под угрозу дальнейшее существование самого мероприятия мобильной индустрии.

F8

Следующая конференция, от которой решили отказаться – F8. Это ежегодное событие, которое проводит компания Facebook. Обычно там рассказывают о новых проектах и разработках компании.

Впрочем, пользователям предложили альтернативу – компания проведет серию онлайн-трансляций, где все же расскажет о своих успехах и новых продуктах.

Google I/O 2020

4 марта об отмене своей ежегодной конференции для разработчиков I/O объявила и компания Google. Заметим, конференция была запланирована на 12 – 14 мая. Сейчас поисковик планирует вернуть средства за приобретенные билеты на мероприятие.

Существует большая вероятность, что Google также проведет ряд онлайн-трансляций, во время которых расскажут о новых функциях Android 11 и, возможно, анонсируют смартфоны Google Pixel 4A.



Анонс конференции Google I/O 2020

GDC2020

С 16 по 20 марта в Сан-Франциско должна была пройти конференция для разработчиков игр Game Developers Conference 2020. Однако, организаторы приняли решение отменить событие.

После тесной консультации с нашими партнерами в области развития игр и сообществом по всему миру, мы приняли трудное решение перенести Game Developers Conference 2020. Мы планирует провести мероприятие летом,

– говорится на официальном сайте мероприятия.

Заметим, за несколько дней до официального заявления об отмене мероприятия разработчик Хидео Кодзима и студия Electronic Arts сообщили, что не поедут на выставку из-за распространения коронавируса.

Презентация Apple

Учитывая отмену таких масштабных мероприятий под вопросом оказалась и весенняя презентация Apple, на которой скорее всего анонсируют iPhone 9. Событие запланировано на 31 марта, однако "яблочная" корпорация пока не сообщала о его отмене или переносе.

E3

Electronic Entertainment Expo – ежегодная масштабная выставка в индустрии игр. Ее проводят летом. Пока угрозы для события нет и организаторы активно готовятся к его проведению. Однако, если распространение эпидемии в дальнейшем будет продолжаться с такими же темпами, то мероприятие могут все таки отменить.

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