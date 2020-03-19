Коронавирус: факты против паники – на Prometheus появился очень полезный курс

Популярная образовательная платформа Prometheus запускает новый бесплатный онлайн-курс "Коронавирусная инфекция: факты против паники". Как можно догадаться из названия, эти лекции помогут украинцам лучше понять что такое COVID-19, а следовательно снизить количество фейков и уровень паники.

Prometheus разработал этот курс вместе с медицинской платформой INgenius.

Полезно Запустили Telegram-бота, помогающего определить заражение коронавирусом

Подробнее о курс

В лекциях "коронавирусная инфекция: факты против паники" доступно изложены важнейшие факты, собранные авторитетными учеными и международными организациями здравоохранения.

В частности, в курсе рассказывают сколько вирус "живет" на поверхности предметов, какова вероятность заразиться от больного человека и как себя защитить.

Кто в зоне риска. Влияние возраста, пола, хронических заболеваний, тяжесть течения болезни.

Симптомы, осложнения и когда стоит идти к врачу.

Чем коронавирус нельзя лечить.

Основные протоколы действий в случае пребывания рядом с больным на коронавирус.

Что надо знать о коронавирусе: курс видеолекций

Кто создал курс

Автором этого курса лекций кандидат медицинских наук, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Федор Лапий. Он является членом экспертной группы МОЗ Украины "Инфекционные болезни. Детские инфекционные болезни. Паразитологии", а также председатель правления организации "Родители за вакцинацию".



Симптомы коронавируса / 24 Канал

При создании курса автор опирался на данные Всемирной организации здравоохранения, Американской службы контроля инфекционных заболеваний (CDC), Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), Европейского центра профилактики и контроля заболеваемости (ECDC) и портала для врачей, работающий на принципах доказательной медицины Empendium.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно