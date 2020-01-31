Коронавирус против технологий: как эпидемия влияет на IT-сферу

Эпидемия атипичной пневмонии, вызванная коронавирусом, всколыхнула Китай, а с ним и весь мир. Под натиском опасного вируса производители смартфонов и электромобилей вынуждены временно приостановить производство. Коронавирус безусловно негативно повлияет на экономику отдельных компаний и стран в целом. Почему и как именно это произойдет – рассказываем в материале.

С распространением вируса все компании все чаще объявляют о временном прекращении производства, задержке поставок или переносе запланированных ранее презентаций. Такие шаги не могут не сказаться на работе и прибылях мировых техногигантов, не говоря уже о мелких производителях.

Важно! Коронавирус из Китая: последние новости

Сколько еще продлится распространение коронавируса и как он повлияет на прибыли таких монстров индустрии, как Apple, Google, Huawei и Tesla – неизвестно. Все эти и многие другие компании страдают от последствий распространения эпидемии и стараются минимизировать убытки.

Что известно о коронавирусе? Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился на другие страны. В частности, болезнь зафиксировали в Таиланде, Японии, Гонконга, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии и США. Пока в Украине было зафиксировано несколько подозрений на этот вирус, но пока ни один случай заражения не подтвердили.

По состоянию на 31 января зафиксировано более 9 тысяч инфицированных вирусом и уже погибли 187 человек (все погибшие являются жителями Китая).

Техногиганты против коронавируса

Кое-кто пытается защитить не только себя, но и своих пользователей, и делает для этого все возможное. Первой на опасность отреагировала китайская компания Xiaomi.

Приложения и сервисы для отслеживания

Когда ситуация с китайским коронавирусом начала набирать угрожающие масштабы, Xiaomi реализовала в своих смартфонах возможность отслеживать распространение вируса в режиме реального времени.

Пользователи смартфонов могут использовать для этого или голосовой помощник, или вывести информацию на рабочий стол свайпом вправо с главного экрана.



Выглядит интерфейс программы вот так. Здесь собрана актуальная информация о распространении вируса

К слову, недавно американские ученые разработали специальный онлайн-сервис, который позволяет отслеживать распространение коронавируса во всем мире.

Это онлайн-карта, которая обновляется в режиме реального времени и показывает актуальную информацию о количестве и географии больных по всему миру на основе данных, собранных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).



На карте красными точками отображаются очаги распространения коронавируса, также есть информация о количестве смертей и выздоровлений

Гуманитарная помощь

Впоследствии несколько техногигантов Китая вместе с компанией Xiaomi объявили об отправке гуманитарной помощи в изолированные города, которые больше всего пострадали от эпидемии.

Отправки начались с 23 января. Общая сумма гуманитарной помощи, выделенной компанией Xiaomi, составила 40 тысяч долларов. В отправлениях специального назначения упакованы респираторные маски класса N95 и термометры.



Гуманитарная помощь отправляется в изолированный Ухань

Среди прочего компания Xiaomi начала продажу специальных медицинских масок для защиты от коронавируса. Новый товар китайской компании оказался настолько популярным, что это привело ко внезапным техническим проблемам на сайте.

С учетом повышенного спроса на продукт сайт решил ограничить количество упаковок, продавая каждому пользователю не больше одной. Она содержит 20 масок и стоит около 5,75 долларов (ориентировочно 140 гривен).

Отмененные презентации и конференции

Из-за распространения эпидемии китайские компании вынуждены отменять или переносить на неопределенный срок презентации новых продуктов или важные конференции. Так китайская корпорация Huawei заявила, что вынуждена отложить свою крупнейшую ежегодную конференцию разработчиков HDC.Cloud.

Событие изначально планировали провести в Шэньчжэне с 11 по 12 февраля 2020 года. Однако, из-за вспышки вируса конференцию пришлось перенести. Новая дата – 27-28 марта 2020 года.

Huawei вынуждена перенести важное мероприятие

Кроме того стало известно, что компания Xiaomi вынуждена была отменить презентацию смартфонов в Пекине.

Компания планировала представить новые смартфоны линейки Xiaomi Mi 10 на специальном мероприятии 10 февраля. Однако, из-за вспышки коронавируса, корпорация может отменить полноценную пресс-конференцию. Вместо этого смартфоны могут презентовать в онлайн-режиме, без присутствия прессы.

Остановка поставок смартфонов

Apple, Huawei (включая бренд Honor), Xiaomi, Vivo, realme, ZTE и Lenovo отложили поставки своих устройств на две недели из-за вспышки коронавируса.

Из-за ситуации в городе Ухань китайским фабрикам пришлось продлить каникулы в честь китайского Нового года 10 февраля. Не исключено, что и эту дату придется сместить. Компании в экстренном порядке переключаются на схемы поставки из других азиатских регионов.

В компании Vivo подтвердили смещение графика поставок на две недели для всех компаний, которые производят технику в Китае. Vivo и основные ритейлеры не ожидают дефицита смартфонов и других гаджетов благодаря наличию запаса после новогодних каникул.

Генеральный директор Apple Тим Кук сообщил инвесторам, что их китайские поставщики будут закрыты по меньшей мере до 10 февраля.

Стоит отметить, что многие из моделей iPhone, iPad и Apple Watch собираются на заводах Foxconn и производственных площадках Pegatron Corp, которые расположены в нескольких сотнях километров от закрытого на карантин города Ухань.

В цепочку поставок Apple вовлечены миллионы людей, большинство из которых последние несколько дней находятся дома.

Заводы Foxconn, которые делают продукцию для Apple, на карте заражения вирусом 2019 nCoV

Компании закрывают офисы и заводы в Китае

Ряд компаний, среди которых Google, Tesla, Microsoft, Amazon и другие, объявили о закрытии своих офисов и заводов. расположенных в регионах Китая, которые больше всего страдают от распространения коронавируса.

С 28 января, к примеру, прекращаются продажи в розничных точках компании Xiaomi по всему Китаю. Предполагается, что магазины снова откроются 3 февраля. Карантин могут продлить – в таком случае клиенты компании получат дополнительное сообщение.

В Google сообщили, что компания приостановила поездки сотрудников в Китай и Гонконг. При этом, те работники, которые сейчас находятся в Китае, будут работать из дома. Корпорация советует им как можно скорее покинуть офисы и минимум две недели провести дома.

К подобным шагам прибегают и другие технологические гиганты. В частности, Microsoft и Amazon ограничили поездки сотрудников в Китай и из него. Еще раньше корпорация Facebook рекомендовала своим работникам не посещать Китай.

Также стало известно, что компания Tesla временно закрыла свою фабрику в Шанхае. Это однозначно негативно отразится на темпах производства Model 3 и в конечном итоге негативно повлияет на прибыль компании.

Не работают и китайские сборочные заводы компаний Ford и Toyota. Кроме этого, Starbucks заявила о временном закрытии более 2000 своих кофеен в Китае.

Рост популярности Plague Inc.

Игра в жанре симулятор была выпущена в 2012 году. С тех пор ее скачали более 120 миллионов раз, но именно сейчас игра переживает новую волну популярности. Британская компания Ndemic Creations, которая стоит за созданием Plague Inc., заявила о том, что получает огромное количество сообщений с вопросами о возгорании коронавируса, зафиксированного в Китае.

Кроме того в Ndemic Creations отметили, что по всем вопросам лучше всего обращаться ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

То есть, разработчики отмечают, что их игра в жанре биологического симулятора не должна восприниматься игроками как научная модель по распространению вируса.

"Помните, Plague Inc – это игра, а не научная модель. А нынешняя вспышка коронавируса – реальная ситуация, которая затрагивает многих людей. Мы всегда рекомендуем игрокам получать информацию непосредственно от местных и мировых органов здравоохранения", – добавляет компания.

Что такое Plague Inc? Это игра-стратегия с реалистичной моделью распространения эпидемии. Суть игры заключается в том, чтобы распространять эпидемию по всей Земле и в итоге уничтожить человечество.



Следовательно, игрок должен заразить в определенной стране нулевого пациента. Далее происходит инфицирование людей внутри страны, а впоследствии – распространяется на весь мир. Вирус переносится животными, птицами, насекомыми, через кровь или зараженные перемещаются на самолетах или кораблях. Также существуют случайные и управляемые виды заражения. В 2012 Plague Inc была номинирована на звание "Лучшей стратегической игры года" по версии IGN.

Паника вокруг посылок с AliExpress

Из-за вспышки коронавируса в Китае украинцы начали опасаться заказывать и забирать посылки из этой страны. Однако в Укрпочте, куда обычно поступают эти посылки, заверили, что бояться нечего. Ведь коронавирусом можно заразиться только воздушно-капельным путем и он живет только в организме. Вне организма вирус может жить только 2-3 дня. А посылки из Китая, как известно, направляются в Украину намного дольше.

Вспышка коронавируса в Китае безусловно повлияла и на продавцов, торгующих на популярной площадке. Продавцы, которые торгуют товарами производителей из КНР и других стран на виртуальной платформе, начали останавливать доставку товаров. Стоит отметить, что сам AliExpress не прекращал свою работу.

Сообщения об отмене посылок с AliExpress из-за коронавируса начали получать даже киевляне.

Чего ожидать дальше

Сейчас ситуация довольно непредсказуемая. Количество зараженных вирусом людей постоянно растет, однако, не стоит разводить безосновательную панику. Работа над вакциной продолжается, уже даже есть первые наработки, испытание которых будет проведено весной.

В то же время негативное влияние на компании продолжится. Поэтому следует ожидать новых заявлений о новых закрытых производствах и приостановке поставок гаджетов.

Что стоит знать о коронавирусе 2019-nCoV:

По состоянию на 31 января, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 213 человек. Общее количество инфицированных – более 9692 человек по всему миру. Впрочем есть и хорошие новости – выздоровели 184 человека.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

Наличие инфекции в Украине подозревали 4 раза, но ни один случай не подтвердился.

От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.

Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно