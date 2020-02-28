Коронавирус обвалил китайский рынок смартфонов

Мы не раз слышали прогнозы относительно влияния вспышки коронавируса на различные отрасли рынка, включая рынок смартфонов. Именно сейчас стали известны первые реальные данные о влиянии пандемии.

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Подробные данные

Статистика, предоставленная аналитиками CAICT, указывает на то, что за прошедший месяц в Китае поставки смартфонов упали на 38,9%, до 20,8 миллиона единиц. Пока эти данные не сравнивали с более ранними результатами, но, скорее всего, это худший показатель за многие годы.

Издание Weixin отмечает, что поступления китайских брендов упали еще сильнее – на 42,9%. На этом фоне весьма интересен тот факт, что в январе в Китае вышли 34 новые модели мобильных телефонов, а это на 6,3% больше, чем за прошлый год.

Некоторые аналитики считают, что по итогам только первого квартала рынок смартфонов Китая просядет более чем на 30%. Какие будут результаты на других рынках пока не известно, эти данные будут проанализированы позже.

Что важно знать о коронавирусе Covid-19?

Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился на Японию, Южную Корею, Филиппины, США и ряд стран Европы. Наиболее опасной среди европейских стран стала Италия (северные регионы). Там болезнь обнаружили в 655 человек, а умерли от нее 17 больных. На территории Украины не зафиксирован ни один случай заражения опасным вирусом из Китая.



Covid-19 стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 2 858 человек, в целом заболели 83 391 человек (данные по состоянию на утро 28 февраля 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 36 598 человек выздоровели от коронавируса.

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