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Коронавирус помог поднять точность распознавания лица под маской до 95%

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Ношение медицинских масок, что стало признаком эпидемии коронавируса, защищает не только от инфекции, но и от камер слежения. Китайская компания Hanwang улучшила свой алгоритм, который теперь с точностью до 95% идентифицирует лицо под маской. Все, что для этого понадобилось – достаточное количество фотографий людей в масках. До эпидемии их в таком объеме негде было взять.

Эффективность ношения медицинской маски зависит от ситуации и продолжительности, но для большинства граждан в регионах с повышенной активностью они стали обязательным атрибутом и исчезли с полок аптек, рассказывает BI.

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Такая ситуация создала определенные трудности для систем распознавания лица вроде Apple Face ID, а также правоохранительных структур и частных компаний, которые используют системы распознавания лиц в своей деятельности в интересах безопасности и контроля.

Искусственный интеллект против масок

По словам Лей Хуана, главы компании Hanwang, ранее их технология распознавала только половину лиц, закрытых маской по глаза. Но благодаря коронавирусу базы данных пополнились изображениями людей в масках. Шести миллионов фотографий хватило системе машинного обучения, чтобы поднять показатель эффективности узнавания с 50% до 95%.

Hanwang специализируется на программах распознавания изображений и биометрии, а также на камерах наблюдения.


Тысячи людей в масках позволили научить алгоритм распознавать лица лучше

Недавно компания получила заказ от провинции Хубэй, эпицентра вспышки COVID-19, на обновление программного обеспечения. Задача стояла в том, чтобы идентифицировать медперсонал в масках. 

К слову, накануне систему распознавания лиц правонарушителей в темноте заказала армия США. Идентификация с помощью инфракрасного изображения позволит распознавать преступников круглосуточно, в любую погоду и даже сквозь лобовое стекло автомобиля на расстоянии до 500 метров.

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Автор: Михаил Года
Теги: Коронавирус Covid-19 Китай Новости Техно Техно Искусственный интеллект
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