Коронавирус снова сделал игру Plague Inc невероятно популярной

Людям свойственно сохранять любопытство даже перед лицом страшных испытаний. Так, всплеск коронавируса в Китае непосредственно повлиял на популярность Plague Inc., в которой геймер должен заняться распространением смертоносных болезней.

Коротко про Plague Inc.

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Игра в жанре симулятор была выпущена в 2012 году. С тех пор ее загрузили более 120 миллионов раз, но именно сейчас игра переживает новую волну популярности. Британская компания Ndemic Creations, которая стоит за созданием Plague Inc., заявила о том, что получает огромное количество сообщений с вопросами о возгорании коронавируса, зафиксированном в Китае.

Из-за пневмонии, вызванной этим вирусом, погибло уже 26 человек; еще более 800 человек заражены. В Ndemic Creations отметили, что по всем вопросам лучше обращаться к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Разработчик, тем временем, может похвастаться неплохой прибылью, поскольку Plague Inc. является платной (для iOS) с платным контентом.

Статистика продаж

Если же верить статистике App Magic, рост ежедневных доходов Plague Inc. составил 275%, увеличившись с 16 тысяч до 60 тысяч долларов.

Продажи Plague Inc. для iOS стремительно выросли из-за эпидемии коронавируса

Что до ПК, то по данным Steam Charts, вечером 23 января в Plague Inc. на ПК играли 4366 человек. Это на 245 меньше рекордного показателя игры за все время. При этом среднее количество активных пользователей уменьшилась по сравнению с декабрем 2019 года.



В Steam также наблюдается рост популярности игры

К слову, это не первый резкий всплеск популярности Plague Inc. В 2014 году количество установок симулятора выросло во время эпидемии лихорадки Эбола в Западной Африке, которая унесла жизни 11 тысяч человек.