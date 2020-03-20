Коронавирус "продлил жизнь" старой версии Windows

В середине октября 2017 года Microsoft представила одно из крупнейших обновлений Windows 10 Fall Creator Update. Он принес ряд дизайнерских изменений и новый пользовательский интерфейс Fluent Design System. Вскоре поддержка устаревшей версии ОС должна была закончиться, но пандемия коронавируса внесла коррективы в планы Microsoft.

Прекращение выпуска дальнейших обновлений для Windows 10 под номером сборки 1709 было намечено на 14 апреля 2020 года. Но теперь Microsoft официально заявила, что системная утилита Configuration Manager будет и дальше оказывать апдейты для указанной сборки вплоть до 13 октября 2020 года.

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Мы оцениваем ситуацию в области общественного здравоохранения и прекрасно понимаем, какое влияние она оказывает на нас и наших уважаемых клиентов. Для облегчения одной из многих проблем, с которыми пользователи сталкиваются в настоящее время, и на основании множественных отзывов клиентов мы решили отложить запланированную дату окончания обслуживания,

– заявили представители Microsoft.

Windows октября 1709 Fall Creator Update положила начало концепции Fluent Design System, основанная на пяти составляющих: свете, глубине, движении, материале и масштабе.

Эта система стала самым радикальным обновлением с точки зрения изменения интерфейса, когда Microsoft впервые решила отказаться от Metro UI и добавила в систему более 50 новых функций и исправлений.

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