Коронавирус спровоцировал рост зависимости от смартфонов

Пандемия коронавируса полностью изменила социальную парадигму современного общества. Сотни миллионов людей выходят из дома только за продуктами, опасаясь заражения. Вместе с этим аналитики фиксируют повышенный спрос на мобильные приложения, который значительно увеличился в сравнении с докарантинным периодом.

Аналитическая компания App Annie опубликовала информацию об увеличении времени, которое проводят за мобильным телефоном жители разных стран.

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Результаты исследования

В Китае, который раньше других столкнулся с эпидемией и ограничениями, время увеличилось на 30%, достигнув 5 часов в день. В среднем в мире показатель вырос на 20% в годовом исчислении, если учитывать только данные за 1 квартал. В статистику входят приложения и игры, установленные на Android-смартфоны.



Время проведенное за смартфоном выросло по сравнению с предыдущим годом / App Annie

Наиболее активный рост времени, проведенного за смартфонами, наблюдается у жителей Франции, Германии, Италии, Великобритании и США. В Италии только за март показатель составил 30%. Остальные страны перечня еще только набирают обороты. Так, во Франции это 15%, в Германии и США – 10%.

Рост спроса на приложения

В отчете отмечается, что за первый квартал пользователи скачали на iOS и Android более 31 млрд приложений, потратив на них 23,3 миллиарда долларов. При этом из Google Play было скачано 22,5 миллиарда программ на сумму 8,3 миллиарда долларов, а с App Store – 9 миллиардов приложений на сумму 15 миллиардов долларов.



Количество загруженных приложений также существенно возросло / App Annie

По мнению аналитиков, увеличение времени, потраченного на мобильный телефон, по всему миру в ближайшее время будет только продолжаться.

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