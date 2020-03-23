Коронавирус стремительно обвалил рынок смартфонов

Коронавирус уже наносит колоссальный ущерб мировой экономике. В феврале из-за стремительного распространения COVID-19 рынок смартфонов ощутил наибольшее падение за всю свою историю. И ожидать, что в марте ситуация улучшится, тоже не стоит.

В частности, поставки смартфонов в мире упали на 38% , если сравнивать с показателями февраля 2019 года, сообщает Strategy Analytics.

К теме Коронавирус в Украине: как повлияет на рынок техники и будут ли дорожать смартфоны

Если говорить в количественном эквиваленте, то это на 37,4 миллиона моделей меньше, чем был в прошлом году. В феврале 2020 года продажи составили 61,8 миллионов единиц. Это наибольшее падение рынка за всю его историю.

Какие модели пострадали

Как утверждают эксперты, падение продаж наблюдается во всех категориях смартфонов. При этом падение продаж началось с Азии (что логично). Ведь из-за жестких ограничительных средств пользователи даже физически не могли купить новый девайс, ведь большинство магазинов с техникой просто не работали. Как известно, Китай является одним из крупнейших рынков для многих производителей смартфонов.

Как протирать смартфон – берегите здоровье и свой девайс / 24 Канал

Что дальше

Прогнозы экспертов неутешительны. Хотя ситуация в Китае улучшается, но продажи смартфонов будут оставаться на очень низком уровне. Одна из причин - распространение коронавируса в Европу, Северную Америку и другие регионы.

Между тем, представители компаний-производителей в Украине тоже признают, что коронавирус стал очень неожиданным явлением, к которому многие компании были не готовы.

Надо знать Кризис из-за коронавируса: насколько повлияет на IT-отрасль и спровоцирует ли увольнения

Маркетинг-директор Vivo в Украине Чженьпен Ван рассказал Техно 24, что многие бренды уже столкнулись с риском нехватки смартфонов. Что касается стоимости смартфонов, то специалист признает, что ситуация с коронавирусом имеет определенное влияние на ценообразование устройств. Однако, стоимость смартфонов Vivo не будет хаотично меняться:

Мы всегда делаем продукты, учитывая потребности пользователей. И наши цены базируются на рыночном и потребительском спросе. Поэтому сейчас в Украине цены повышаться не будут.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно