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Киевстар и Lifecell отменили плату на номера, предоставляющие информацию о коронавирусе: список

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Два оператора мобильной связи, Киевстар и Lifecell, освободили от оплаты за звонки абонентов на государственные номера, где можно получить информацию о распространении коронавируса.

Такая возможность стала доступна благодаря инициативе Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел, Министерства цифровой трансформации, Министерства инфраструктуры.

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Информационные номера

Звонить можно по следующим телефонам:

  • Министерство иностранных дел Украины, горячая линия: +38 (044) 238 16 57
  • Министерство иностранных дел Украины, горячая линия: +38 (044) 238-18-88
  • Министерство здравоохранения Украины, горячая линия: 0-800-505-201
  • Центр Общественного Минздрава Украины, телефон: +38 044 425 43 54
  • Вебресурс "ДРУГ" Министерства иностранных дел Украины телефон: +38 044 238 16 57
  • 1545 – Правительственный контактный центр
  • 1677 – контакт-центр НСЗУ

Для абонентов Vodafone бесплатные звонки на следующие номера:

  • Министерство иностранных дел Украины, горячая линия: +38 (044) 238 16 57
  • 1545 – Правительственный контактный центр
  • 1677 – контакт-центр НСЗУ

Также все три оператора освободили от оплаты доступ к интернет-ресурсам:

Для абонентов украинских операторов, находящихся за рубежом, в роуминге бесплатны такие ресурсы ресурсы:

  • Министерство иностранных дел Украины, горячая линия: +38 (044) 238 16 57
  • Министерство здравоохранения Украины: https://moz.gov.ua/


Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Михаил Года
Теги: Коронавирус в Украине Техно Новости Техно Министерство цифровой трансформации Министерство здравоохранения Украины Интернет
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