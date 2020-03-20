Киевстар и Lifecell отменили плату на номера, предоставляющие информацию о коронавирусе: список
Два оператора мобильной связи, Киевстар и Lifecell, освободили от оплаты за звонки абонентов на государственные номера, где можно получить информацию о распространении коронавируса.
Такая возможность стала доступна благодаря инициативе Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел, Министерства цифровой трансформации, Министерства инфраструктуры.
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Информационные номера
Звонить можно по следующим телефонам:
- Министерство иностранных дел Украины, горячая линия: +38 (044) 238 16 57
- Министерство иностранных дел Украины, горячая линия: +38 (044) 238-18-88
- Министерство здравоохранения Украины, горячая линия: 0-800-505-201
- Центр Общественного Минздрава Украины, телефон: +38 044 425 43 54
- Вебресурс "ДРУГ" Министерства иностранных дел Украины телефон: +38 044 238 16 57
- 1545 – Правительственный контактный центр
- 1677 – контакт-центр НСЗУ
Для абонентов Vodafone бесплатные звонки на следующие номера:
- Министерство иностранных дел Украины, горячая линия: +38 (044) 238 16 57
- 1545 – Правительственный контактный центр
- 1677 – контакт-центр НСЗУ
Также все три оператора освободили от оплаты доступ к интернет-ресурсам:
- Коронавирус в Украине;
- Министерство здравоохранения Украины;
- Центр общественного здоровья МЗ Украины;
- Министерство иностранных дел Украины;
- Вебресурс "ДРУГ".
Для абонентов украинских операторов, находящихся за рубежом, в роуминге бесплатны такие ресурсы ресурсы:
- Министерство иностранных дел Украины, горячая линия: +38 (044) 238 16 57
- Министерство здравоохранения Украины: https://moz.gov.ua/
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