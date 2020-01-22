Из-за коронавируса Безос снова стал самым богатым человеком мира: в чем дело

Американский миллиардер, CEO Amazon Джефф Безос снова стал самым богатым человеком мира. Владелец Louis Vuitton Бернар Арно, который до недавнего времени возглавлял этот рейтинг, понес существенные убытки из-за вспышки вируса в Китае.

Об этом говорится на сайте журнала Forbes.

Интересно: Телефон Безоса взломали: подозрение пало на принца Саудовской Аравии

Причем здесь коронавирус

Дело в том, что из-за опасений, что вспышка нового коронавируса в Китае негативно повлияет на туризм и продажи продукции, акции Louis Vuitton упали на 1,1%. Ведь вскоре в Китае будут праздновать Новый год. Обычно это событие повышает спрос на люксовые товары, в частности на продукцию Louis Vuitton.

Арно занял первое место в списке 17 января. Однако, уже до 21 января его состояние уменьшилось на 3,7 миллиарда долларов, до 112,9 миллиарда.

При этом Состояние Безоса увеличился на 489 миллионов долларов, до 116,1 миллиарда.

Что известно о коронавирусе?

Это вирус, который впервые зафиксировали в Китае в конце 2019 года. С этим вирусом медики столкнулись впервые, поэтому пока не знают, как его лечить. Он чрезвычайно опасен, по состоянию на 22 января зафиксировано 9 смертельных случаев.



Сначала его зафиксировали в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Тайване и возможен случай на Филиппинах. Всемирная организация здравоохранения обозначила новый вирус из Китая 2019-nCoV. Он появился в декабре прошлого года. Новый коронавирус стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно