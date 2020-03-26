Коронавирус в США: Tesla будет производить аппараты искусственной вентиляции легких

Компания Tesla начнет производство аппаратов искусственной вентиляции легких. Для этого переоборудуют закрытый завод Gigafactory 2 в штате Нью-Йорк.

Об этом заявил основатель и генеральный директор корпорации Илон Маск на своей странице в Твиттере.

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Отметим, что накануне несколько фабрик корпорации, среди которых и нью-йоркская, на фоне распространения коронавируса остановили свою работу.

Giga New York will reopen for ventilator production as soon as humanly possible. We will do anything in our power to help the citizens of New York. — Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2020

Штат Нью-Йорк считается одним из крупнейших очагов распространения инфекции не только в США, но и в мире. Там необходимы по меньшей мере 30 тысяч аппаратов искусственного дыхания.

Справка. Количество умерших и больных коронавирусом в США резко возросло. По состоянию на 26 марта жертвами коронавируса в США стали уже 1042 человека. Только за последние сутки умерли рекордные 233 инфицированных. Количество больных превысило 69 тысяч человек.