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Коронавирус в США: Tesla будет производить аппараты искусственной вентиляции легких

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Компания Tesla начнет производство аппаратов искусственной вентиляции легких. Для этого переоборудуют закрытый завод Gigafactory 2 в штате Нью-Йорк.

Об этом заявил основатель и генеральный директор корпорации Илон Маск на своей странице в Твиттере.

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Отметим, что накануне несколько фабрик корпорации, среди которых и нью-йоркская, на фоне распространения коронавируса остановили свою работу.

Штат Нью-Йорк считается одним из крупнейших очагов распространения инфекции не только в США, но и в мире. Там необходимы по меньшей мере 30 тысяч аппаратов искусственного дыхания.

Справка. Количество умерших и больных коронавирусом в США резко возросло. По состоянию на 26 марта жертвами коронавируса в США стали уже 1042 человека. Только за последние сутки умерли рекордные 233 инфицированных. Количество больных превысило 69 тысяч человек.

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Автор: Ирина Буртык
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости США Техно Илон Маск Гаджеты
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