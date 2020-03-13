Коронавирус в Украине: готова ли IT-отрасль перейти на удаленную работу

Чтобы остановить распространение коронавируса в Украине на несколько недель ввели карантин. Есть ряд запретов и рекомендаций, среди которых рекомендация работать дома. Как известно, IT-сфера является очень гибкой и часто работникам предлагают удаленную работу.

Техно 24 пообщался с представителями отрасли и спросил, готовы ли компании полностью перейти на удаленную работу.

Александр Нигматулин, Chief Marketing Officer в PRNEWS.IO

IT-компании имеют возможность и опыт для того, чтобы перевести своих сотрудников в формат работы онлайн. Кстати, коронаровирус – не единственная причина для этого. Сейчас удаленная работа является неким трендом.

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Я знаю компании, которые не имеют физического офиса, и 100% сотрудников выполняют свою работу из дома – в основном, это IT-стартапы или компании, которые разрабатывают или продают программное обеспечение.

Однако, здесь возникает вопрос об ответственной работе сотрудника. Именно форс-мажорные обстоятельства, срабатывают как лакмусовая бумажка: если сотрудники не сосредоточены, не работают на полную и не могут в полном объеме выполнить рабочие задачи, то они малоэффективны, как в оффлайн, так и в онлайн-режиме.



Как будет работать PRNEWS.IO во время карантина / medium.com

В общем, любой кризис – это возможность привести свои технические процессы и рабочие регламенты в порядок, и прокачать собственные профессиональные навыки.

PRNEWS.IO предоставляет услуги дистанционно. Наши сотрудники выполняют работу в Николаеве, Киеве и Эстонии. Мы готовы полностью перейти на дистанционный формат, у нас есть отработанная схема, алгоритмы, мы используем в работе облачные решения и поэтому любой компьютер может стать рабочей станцией для сотрудника PRNEWS.IO. Главное, чтобы был интернет.

Юрий Сивицкий, Intecracy Group

Компании объединения Intecracy Group готовы для перехода сотрудников на удаленную работу. С этой целью мы заранее настроили корпоративную сеть и сервисы таким образом, чтобы сотрудник мог работать с домашнего рабочего места. Также в наших компаниях будут проводиться организационные встречи с помощью видеоконференцсвязи. Тестирование такой модели работы не выявило существенных недостатков и не отразится на области выполнения заказов.

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Юлия Новаченко, группа компаний EVO

Всех сотрудников компаний, которые вернулись из заграничных поездок, мы просим остаться дома и удаленно работать минимум 2 недели. Только после этого – возвращаться в офис. Также мы перенесли некоторые мероприятия. Другие готовимся провести онлайн. Оснований для паники не видим, и есть возможности работать эффективнее.

Артем Фенковский, COO& Co-Founder Phase One Karma

Осознавая глобальные вызовы пандемии коронавируса (COVID-19), Phase One Karma приняла ряд мер. Поскольку основная часть людей в Phase One Karma работает в open space, компания скорректировала условия работы для уменьшения контактов между коллегами.

Всем сотрудникам компании мы предоставили больше возможностей работы из дома до конца марта. Мы предлагаем забирать рабочие ноутбуки домой, переносить встречи в формат видеоконференций и посмотреть уместность участия в международных мероприятиях и конференциях. От участия в некоторых мы сознательно отказались, другие – перевели в формат онлайн-участия. Это дало нам возможность избежать лишних путешествий в страны с высокой степенью распространения COVID-19.



Phase One Karma предоставляет сотрудникам ноутбуки, чтобы работать из дома / dou.ua

Кроме того, мы понимаем, что объявление карантина и приостановка образовательного процесса в садиках и школах сильно влияет на сотрудников компании с детьми, поэтому все они получили возможность работать дистанционно.

Мы разослали письмо с рекомендациями и полезными ссылками с информированием о коронавирусе и раздали всем в офисе антисептики для персонального пользования. Мы также пополнили запасы лекарств в аптечке и закупили бесконтактные инфракрасные термометры.

В общем, мы выходим из того, что превентивные меры безопасности и отношение к людям с пониманием и доверием – это самые важные вещи во время эпидемии.

Александр Левченко, IT-директор ЛИГА: ЗАКОН

По моему мнению, не все украинские компании готовы к гибкому графику работы. Однако сами процессы производства программного обеспечения не трудно перевести на такой график. Ведь большинство используют инструменты централизованного ведения и мониторинга задач (Jira, Basecamp, Redmine и т.д.), средств организации совместной коммуникации (Skype, Slack, MS Teams). Но, как правило, процессы производства не существуют сами по себе, отдельно от подразделений маркетинга, продаж, HR. Не всюду эти подразделения используют инструменты для работы в командах, поэтому эти процессы требуют физического присутствия в офисе.

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Кроме того, не все компании реализовали средства безопасности подключения к ресурсам удаленно. И третий весомый фактор – не все работники могут качественно работать удаленно.

Также есть определенная зависимость и от коммуникации с клиентами. Например, в банковском секторе работает много IТ-шников, они постоянно применяют, обновляют онлайн-сервисы (мобильный банкинг, клиент web-банкинг, киоски самообслуживания), однако многие клиенты требуют человеческого обслуживания, присутствия и участия операциониста.

В отношении ЛИГА: ЗАКОН, то мы прибегли к таким шагам:

Подготовили безопасные средства удаленной работы для специалистов, которые могут перейти на гибкий, домашний график работы.

Ввели инструменты ведения и мониторинга задач (у нас это Jira) для всех подразделений компаний.

Для обеспечения отделенной коммуникации команд (как голосом, так и видео) избран единственный инструмент – MS Teams.

Владислав Машкара, технический директор Tallium Inc

Удаленная работа не является чем-то новым для нас, и поэтому часть компаний просто увеличила квоту на удаленную работу, ориентируясь на графики конкретных проектов. Также мы проинформировали клиентов о причинах изменения организации труда и согласовали варианты сотрудничества во время карантина.

Стоит отметить, что сезонные заболевания, в частности грипп, давно вносят коррективы в работу украинских IT-компаний. Поэтому многие компании проводят профилактику офисного пространства, призывают к здоровому образу жизни и вакцинации. В некоторых компаниях есть штатные врачи.



Некоторые IT-компании имеют штатных врачей / dou.ua

Влияние специального карантинного периода в IT-компаниях сложно оценить. Кризис – это всегда краш-тест бизнес процессов. Все зависит от того, насколько хорошо подобрана команда и насколько она мотивирована. Во многом благополучный выход из ситуации зависит от каждого специалиста, занятого в IT-отрасли, его понимание мер профилактики, ответственного отношения не только к собственному здоровью, но и здоровью окружающих и коллег.

Евгения Клепа, исполнительная директор инкубатора 1991 Open Data Incubator

Для дистанционной работы требуется определенная инфраструктура. У некоторых IT-компаний может быть специфическое программное обеспечение, установленное только на рабочих компьютерах. Требования отдела кибербезопасности могут запрещать сотрудникам работать с личных компьютеров или телефонов. Инфраструктуру не построишь за один день.

В IT немало игроков, готовых к дистанционной работе или таких, которые способны быстро перестроить свои процессы. И IT не сводится к написанию кода. Не все задачи выполняются на компьютере. Например, основную часть моего рабочего дня составляют встречи. Многие топ-менеджеры согласятся, что не всегда звонок является эффективной альтернативой. Конечно, мы постараемся максимум вопросов решать по почте, телефону или скайпу, но от встреч никуда не уйдешь. Нам остается только быть внимательными к собственному здоровью, сознательными, ответственными. Не ходить на встречи больными. Больше внимания обращать на подготовку помещения: часто проветривать, дезинфицировать поверхности, которых касаются люди.

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У нас в 1991 Open Data Incubator не запланировано крупных конференций до конца марта, а с обеспечением гигиены на маленьких ивентах, консультациях, менторских сессиях мы справимся. Совсем другая ситуация – у тех, кто несколько месяцев готовил масштабное событие, договорился с зарубежными спикерами, отдал предоплату за локацию и кейтеринг, уложился в рекламу, а теперь вынужден отменить ивент, чтобы защитить людей, или проводить его в формате вебинара, без нетворкинга... Но не все можно перевести в онлайн.

Наталья Кондрась, HR-директор WePlay! Esports

Еще до вспышки COVID-2019 большинство IT-компаний давала возможность работать удаленно. Поэтому сейчас эта практика просто перешла на регулярную основу.

Интересно, что некоторые исследования показывают, что производительность будет расти в условиях удаленной работы. Ведь коллеги лучше концентрируются, не тратят время на дорогу и тому подобное.

В целом работа отдаленно формирует лояльность к компании, ведь в условиях карантина во всех детских садах и школах работники понимают, что это хорошая возможность работать и одновременно быть с детьми, не переживая ни за то, ни за другое.