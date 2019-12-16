Корпусом Mac Pro натерли сыр: забавное видео

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iFixit натерли сыр корпусом Apple Mac Pro / Скриншот

Сайт iFixit опубликовал видео с первыми впечатлениями от нового Mac Pro от Apple. Специалисты показали процесс снятия алюминиевого корпуса, дизайн внутренностей, способ замены модулей памяти DIMM и провели довольно необычный тест.

Команда iFixit поддержала шутки по поводу терткоподобного дизайна нового Mac Pro и воспользовалась его корпусом как теркой для сыра.

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По словам испытателей, на компьютере легко удается натирать сыр, однако большая часть продукта застревает в отверстиях.

Как правильно натереть сыр корпусом нового Mac Pro

К слову, полный обзор разборки Mac Pro от iFixit будет опубликован в начале следующей недели.

Apple позволяет заменять ряд компонентов Mac Pro, включая карты PCIe, оперативную память и блок питания. На сайте компании доступны инструкции по установке компонентов.

Цена

Новый компьютер от Apple – Mac Pro (2019) – официально поступил в продажу недавно. Сейчас он недоступен в Украине, но стоимость его полной топовой комплектации в США шокирует – это 59 647 долларов (1 413 000 гривен).


Что можно купить вместо Apple Mac Pro

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Автор: Михаил Года
Теги: Курьезные новости Apple Новости Техно Техно Гаджеты
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