Когда только зарождалась космонавтика и полеты были короткими, первые устройства для сбора отходов жизнедеятельности человека были в виде подгузников. Сейчас же астронавты имеют на кораблях и МКС полноценные санузлы, которые позволят комфортно сходить в туалет. Рассказываем, как работают эти устройства.

24 канал рассказывал о том, как выглядели первые устройства для сбора отходов жизнедеятельности человека предназначенные для использования астронавтами. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.

Немного о космическом туалете

Еще с первых орбитальных станций – американской Skylab и советской "Салют-3" – для гигиены космонавтов была предусмотрена специальная система очистки. Однако на Международной космической станции (МКС) туалет работает по несколько другому принципу. Космонавты умываются с помощью влажных салфеток или воды с мылом, упакованным в тюбики. Экипажа использует специальный шампунь, который легко смывается, и съедобную зубную пасту для экономии воды.

В условиях невесомости на орбитальной станции необходимо использовать вентиляторную всасывающую систему – продукты жизнедеятельности человека, по сути, сдувают потоком воздуха.

На МКС расположено два санузла, один содержится в модуле "Звезда", второй – в модуле "Спокойствие", оба санузла российского производства. Туалет в модуле "Спокойствие" аналогичен тому, который смонтирован в российском модуле "Звезда", но дополнительно оснащен американской подсистемой регенерации непитьевой воды из мочи и пота космонавтов.



Туалет на МКС: модуль "Заря" и модуль Destiny

Сейчас на МКС доставили новый санузел для американского сегмента станции. Он прибыл на корабле Crew Dragon и его должны смонтировать до конца года.

Космические туалеты имеют официальное название Waste and Hygiene Compartments. После всасывания все отходы расщепляют на кислород и воду, эти составляющие жидких отходов человека запускают в замкнутый цикл орбитальной станции.

Унитаз на станции предназначен как для мужчин, так и для женщин – выглядит очень похоже на земной аналог, но имеет ряд конструктивных особенностей. Унитаз снабжен фиксаторами для ног и бедер, в него вмонтированы мощные воздушные насосы. Космонавт пристегивается специальным пружинным креплением к сидению унитаза, затем включает мощный вентилятор и открывает всасывающее отверстие, куда воздушный поток уносит все отходы.

Принцип работы унитаза на МКС

В туалетах вместо воды используется вакуум. Твердые отходы собираются в специальные сетчатые пластиковые мешки, которые некоторое время хранятся в алюминиевых 20-литровых контейнерах.

Заполненные контейнеры перекладывают в транспортный грузовой корабль "Прогресс" для дальнейшей утилизации. После всасывания жидкие отходы собираются с помощью специального шланга с насадкой, которым могут воспользоваться как мужчины, так и женщины, а затем передаются системе регенерации, которая восстанавливает их до состояния питьевой воды.

На МКС воздух из туалетов перед попаданием в жилые помещения обязательно фильтруется для очистки от бактерий и запаха.

В видеоролике, подготовленном специалистами NASA, российские космонавты знакомят зрителей с оригинальной системой, разработанной еще советскими специалистами для кораблей "Союз". Они оказалась наиболее универсальной и до сих пор используется как общий принцип работы санузла на МКС.

Видео демонстрирует систему санузла станции