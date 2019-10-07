Космическая гонка: что Украина может предложить миру

Главным событием этой осени для всей человеческой цивилизации стала презентация нового космического корбаля "Старшип" компании SpaceX. Это сверхтяжелый корабль общественности представил глава и хозяин этой компании – миллиардер Илон Маск.

По его словам, такие корабли в ближайшее десятилетие послужат для начала колонизации людьми всей солнечной системы. Начать планируется, конечно, с Луны, следом за ней – Марс, ну а потом все остальное.

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В ходе видеопрезентации показали даже Starship на орбите Сатурна. Это газовый гигант, до которого с нынешними технологиями лететь придется несколько лет. Но, будем говорить честно, до Сатурна нам еще пока далековато. А вот освоение Луны будет идти намного проще.

Starship will be the most powerful rocket in history, capable of carrying humans to the Moon, Mars, and beyond pic.twitter.com/LloN8AQdei — SpaceX (@SpaceX) 29 вересня 2019 р.



Дело в том, что в один Starship можно будет запихать примерно сто тонн разных грузов. А это, в общем, целая небольшая научная база. Пять-десять грузовых полетов на Луну – и там будет уже довольно большой поселок, в котором можно будет жить и работать.

Но самое главное, чего хочет добиться Илон Маск, это существенное удешевление стоимости вывода в космос людей и грузов. Проще говоря, он намерен сделать полеты в космос доступными для любого человека с достатком чуть выше среднего.

Именно поэтому корабль получился огромных размеров: 50 метров в высоту (это примерно 16-этажный дом). Вместе с ракетой-носителем "Супер Хэви" вся система будет достигать в высоту примерно 120 метров, это 40-этажный небоскреб.

Чтобы вы понимали – это чуть ниже здания офисного центра "Гулливер" в Киеве. При этом и ракета-носитель, и сам корабль будут многоразового использования. Ракета будет возвращаться на Землю примерно так, как сейчас возвращаются более легкие ракеты Falcon-9.



Ракета Falcon-9

А вот сам Starship будет тормозить при входе в атмосферу брюхом, а только потом включать тормозные двигатели и вертикально приземляться. На Луне воздуха нет, поэтому одними двигателями обойдутся.

При этом производство корабля и ракеты будет намного дешевле, чем считалось ранее. Их будут делать не из дорогих композитных материалов, а из сравнительно дешевой нержавеющей стали.

Она намного более тугоплавкая, поэтому ей не понадобится очень толстого слоя термоизоляции. Он будет тонким и прозрачным. Вообще же этот слой нужен из-за того, что при входе в атмосферу корабль сильно разогревается от трения о воздух.

Изоляция нужна, чтобы корабль просто не сгорел. В общем, Маск представил надежный, простой, недорогой и очень большой корабль для промышленного освоения космоса.



Илон Маск

Он хочет, чтобы таких кораблей было много, чтобы они каждый день в больших количествах летали в космос из разных точек Земли. Возникает вопрос: а зачем? Что люди там забыли?

Ответов тут много, но самый простой – деньги. В космосе огромное количество золота, платины, алмазов, урана, никеля, редкоземельных и любых других металлов. В земной коре мы находим лишь жалкие крохи.

Почти все ушло вниз, в магму и в ядро. Но в космосе все эти драгоценные элементы лежат на поверхности лун и астероидов. Бери и пользуйся, даже шахты строить не надо.

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Самый богатый человек на Земле – основатель компании Amazon Джефф Безос и сам занимается космосом. У него есть своя компания Blue Origin. Так вот, он говорит, что первый в мире триллионер заработает свой капитал именно в космосе. В его словах есть смысл: там бесконечные ресурсы.



Джефф Безос

Илон Маск рассказал, что планирует в ближайшие месяцы совершить тестовый атмосферный полет Starship на 20 километров в высоту, а потом мягко его приземлить. В 2020 году этот корабль полетит в космос, а через год – совершит первый облет Луны.

Если все будет нормально, то через пять лет уже целый флот этих кораблей будет каждый день летать в космос. На Луне появится как минимум одна постоянно работающая база.

На орбите Земли будут действовать заводы по производству сверхчистых материалов (типа оптоволокна), а космические шахтеры будут пилить на куски платиновые астероиды.

В этих условиях в космос засобирался не только уже упомянутый Джефф Безос. Свои ракеты Electron запускает Новая Зеландия. Австралия недавно создала собственное космическое агентство. Израильская компания недавно пыталась посадить на Луну свой зонд.



Ракета Electron

Японский аппарат Hayabusa-2 изучает возможность добычи ископаемых из астероидов, индийцы отправили на Луну небольшой луноход, Китай по количеству космических запусков уже обогнал США. Даже россияне собираются построить свой собственный космический корабль многоразового использования.

Конечно, хотелось бы, чтобы и Украина не отставала в этой гонке, так как ей есть что предложить миру. Во-первых, в Днепре осталась еще советская научная и конструкторская база, которую можно использовать для создания своего многоразового корабля.

Во-вторых, у Украины есть множество наработок в сфере строительства постоянных космических поселений, а также в сфере выращивания сельскохозяйственных растений там, в космосе. Это, кстати, не безделица. Через 10 лет на орбите и на Луне будет жить куча народу.

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Всех их надо чем-то кормить. Для этого и пригодятся украинские разработки. Но главное – в исследованиях космоса есть шанс не отстать в технологическом смысле от всего остального мира. Оборудование и школа для этого есть. А умы – тем более.

Достаточно вспомнить лишь, что весь советский космос был родом с Украины: и Архип Люлька, и Сергей Королев – они отсюда. Поэтому космическое будущее у Украины точно есть. Главное – не упустить свой шанс!

Мутанты Путина

Как выяснило издание Bloomberg, дочь российского диктатора эндокринолог Мария Воронцова провела секретное совещание с ведущими российскими генетиками. Они обсуждали возможность начала экспериментов в области создания генно-модифицированных людей.



Мария Воронцова

Началось все это с того, что российский врач Денис Ребриков решил внести изменения в геном ребенка своих пациентов. Глухие отец и мать хотели дочку без нарушений слуха.

Когда ученый сообщил о своих планах, его тут же подвергли жесткой критике иностранные коллеги. По их мнению, это просто неэтично, так как наука еще недостаточно хорошо изучила вопрос, чтобы создавать людей-мутантов. Последствия таких экспериментов могут быть просто ужасными.

В результате российские врачи обратились за поддержкой и советом к Воронцовой. Она выслушала всех выступающих, но окончательного решения не приняла. По мнению большинства специалистов, такое решение будет принимать лично Путин, который давно интересуется научными разработками в области генетики.

По мнению Ребрикова, люди все равно придут к созданию мутантов. Вопрос лишь в том, кто это сделает первым, и как быстро эта технология станет общедоступной. По некоторым данным, такие опыты идут уже сейчас.



Денис Ребриков

В Китае в прошлом году сообщалось о рождении девочек-близнецов Лулу и Наны. Их геном изменили таким образом, что у них появился врожденный иммунитет против вируса СПИДа. Но что еще интереснее, им, видимо, вживили ген, улучшающий когнитивные способности человека.

Проще говоря, Лулу и Нана, когда вырастут, вероятно, будут намного умнее обычных людей. Такие опыты могут вылиться в этически сложную ситуацию, когда богатые родители смогут делать своих детей еще до рождения умнее, здоровее, красивее и сильнее, чем все остальные.

Это чревато разделением людей на две очень разные расы, но уже не по цвету кожи, а вообще всем параметрам. Я боюсь, что в этом случае на Земле появится злая диктатура идеальных людей-мутантов, которые будут держать всех остальных в качестве грязных и неполноценных рабов.

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Для большинства людей это звучит ужасно, но для Владимира Путина – просто отлично. Поэтому, я думаю, он даст зеленый свет исследованиям в этой области, чтобы приблизить появление леденящей кровь дистопии, полной ужаса и несправедливости.