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Космическая обсерватория зафиксировала пробуждение черной дыры

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Иллюстративное фото / NASA Goddard Space Flight Center

Космическая рентгеновская обсерватория "Спектр-РГ" смогла поймать момент пробуждения черной дыры в двойной системе 4U 1755-338, которая находилась в режиме покоя более двенадцати лет.

Зафиксировать явление удалось благодаря всплеску рентгеновского излучения, вызванного активным поглощением черной дырой вещества со звезды-компаньона, сообщает пресс-центр РАН.

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Детали открытия

Во время наблюдений 1 апреля 2020 года телескоп ART-XC обнаружил яркий источник в направлении центра Млечного Пути. Его идентифицировали как маломассивную рентгеновскую двойную систему 4U 1755-338, которая была открыта первой рентгеновской космической обсерваторией Uhuru в 1970 году. Система по сути является микроквазаром, орбитальный период которого составляет 4,4 часа.

В 1996 году 4U 1755-338 перешла в стадию покоя и не проявляла признаков активности более двадцати лет, однако новые данные говорят о пробуждении черной дыры и активном поглощении ею вещества, которое перетаскивается со звезды-компаньона. Это проявляется в увеличении потока как мягкого, так и жесткого рентгеновского излучения от источника.

Сейчас обсерватория уже завершила осмотр половины небесной сферы, а к июню построит первую карту всего неба. В дальнейшем, подобная карта будет обновляться каждые шесть месяцев, это связано с изменением ориентации орбиты обсерватории относительно далеких звезд вместе с движением Земли вокруг Солнца.

Что известно о космической обсерватории "Спектр-РГ"?Запуск российско-германской космической обсерватории состоялся 13 июля 2019 года. Она оснащена двумя телескопами – российским АРТ-ХС и немецким eROSITA. Аппарат должен провести глубокий обзор всего неба в рентгеновском диапазоне. В октябре прошлого года "Спектр-РГ" достиг своей целевой орбиты вокруг точки Лагранжа L2 и приступил к работе.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Космос Роскосмос
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