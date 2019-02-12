Космическая станция внутри астероида: что предлагают ученые

Такая станция была бы защищена от космической радиации и позволила бы добывать полезные ископаемые. В течение последних лет астероиды часто называли "летучими золотыми шахтами" из-за запасов металлов в их недрах.

И теперь группа допустила, что вполне оправданным было бы просверлить дальний космический камень внутрь, построить в нем космическую станцию ​​и добывать полезные ископаемые.

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Как пишет Daily Star, ученые доказали, что математически это возможно в случае с астероидом правильной формы. Можно пробурить в нем дыру и установить станцию ​​шириной в несколько сотен метров внутри него. Но они также предостерегли, что логистические возможности такой концепции остаются проблемой. Поэтому понадобится несколько десятилетий, чтобы воплотить замысел в реальность.

"Правильный" астероид

Некоторые ученые отмечают, что до сих пор мало известно о внутреннем строении астероидов, чтобы гарантировать успех построения такой интегрированной космической станции. Никто не может сказать наверняка, что в ходе работы камень не распадется на куски. По словам ученого из Венского университета Томаса Майндля, в станции на астероиде есть два ключевые преимущества.

Она будет защищена от вредной радиации и развязывает руки космическим "шахтерам".

Если мы найдем достаточно стабильный астероид, нам не понадобятся алюминиевые стены или что-то такое. Можно просто использовать весь астероид как космическую станцию,

– пояснил он.

Такой астероид должен состоять из твердой породы и вращаться от одного до трех раз в минуту, чтобы обеспечить нужную гравитацию для успешной работы в его недрах. При таких условиях появится сила притяжения, подобная той, которая наблюдается на поверхности Марса. Ее сила будет равняться 38% земного притяжения. Но этого хватит, чтобы земная техника успешно работала в недрах астероида.

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