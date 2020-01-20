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Космические войска США показали свою форму: фото

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Трамп объявил о создании Космических войск США / Коллаж 24 канала

Космические силы США, о создании которых ранее объявил американский президент Дональд Трамп, показали, как выглядит их форма.

Соответствующее фото было опубликовано на официальной твиттер-странице United States Space Force.

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Отметим, что накануне принес присягу первый командующий вновь созданных Космических сил генерал Джон Рэймонд. Космические войска США будут тесно сотрудничать с воздушными силами и американской внешней разведкой.

Космічні війська США
Так выглядит форма Космических войск США

Создание Космических сил было одним из приоритетов американского президента Дональда Трампа. В их состав войдут более 16 тысяч человек. Это – шестой вид вооруженных сил США, предназначенный для осуществления военных операций в космическом пространстве.

Правовой статус космического пространства: что известно?
Космическое пространство открыто для исследования и использования всеми государствами. Оно считается общим наследием человечества. В отношении него действует запрет национального присвоения (в отличие от воздушного пространства над территорией государства, в отношении которого государство имеет полный и исключительный суверенитет).

Космическое пространство частично демилитаризовано — запрещено выводить на околоземные орбиты или иным образом размещать в космосе ядерное оружие и другие виды оружия массового уничтожения.

К слову, во время саммита стран НАТО в декабре 2019 года космос был признан шестой сферой военной деятельности.

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Автор: Ирина Буртык
Теги: Новости Украины Техно Космос Новости Техно Новости США
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