SpaceX Starship – межпланетный корабль, который Маск планирует отправлять на Марс. 29 мая происходили испытания двигателя Raptor в полноценном прототипе Starship. К сожалению, они завершились грандиозным взрывом.

Полноценный прототип Starship – это космический корабль, который разрабатывает компания Илона Маска SpaceX – взорвался в пятницу, 29 мая, как пишет Spaceflight Now. Буквально накануне он получил разрешение на суборбитальные полеты от американского госрегулятора.

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SpaceX в этот раз испытывал двигатель Raptor в условиях, максимально приближенных к настоящим и с использованием полномасштабного прототипа межпланетного корабля Starship. Происходили испытания в Техасе на полигоне в Бока-Чика.

Но через две минуты после начала тестирования корабль взорвался. Пострадавших, вроде бы, нет, ведь компания забирает из зоны испытания всех людей.

Взрыв корабля Маска при испытании: смотрите видео NASASpaceflight

Что надо знать о SpaceX Starship: главное

Это пилотируемый космический корабль нового поколения, значительно тяжелее и больше других кораблей SpaceX.

Ракета-носитель Super Heavy может вывести его на орбиту, а сам корабль может иметь в себе до 100 тонн груза.

Маск называет целью Starship полет с грузом на Марс в 2022 году, а в 2024 – пилотируемый полет.

Добавим, что майское 2020 года испытание – уже четвертое неудачное за шесть месяцев.