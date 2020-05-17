Космический зонд записал магнитное звучание Земли

Запущенный в 2018 году космический зонд BepiColombo предназначен для исследования Меркурия, ближайшей к Солнцу планеты, однако недавно он сделал гравитационный маневр, во время которого пролетал мимо Земли. Благодаря бортовым приборам, ученым удалось записать показания магнитного поля планеты, которые были переведены в доступные для человеческого слуха звуки.

Полет BepiColombo осуществлен силами Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). В середине октября 2020 года зонд пролетит мимо Венеры, а уже в октябре 2021-го приблизится к Меркурию. Космический аппарат должен изучить химическое и физическое строение планеты, ее геологическую структуру и много других показателей, сообщает New Atlas.

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Как "звучит" магнитное поле Земли

Когда аппарат пролетал мимо земли, исследователям удалось настроить оборудование таким образом, чтобы оно зафиксировало колебания магнитного поля нашей планеты. После этого они были переведены и сжаты в пять доступных человеческому уху аудиодорожек.

Первая звуковая дорожка получена благодаря акселерометру в момент, когда BepiColombo приближался к Земле на расстояние 256,39-129,488 километра. Вторая – когда корабль проходил на высоте 12 689 км. Третья – в момент нахождения зонда в тени планеты. Четвертая дорожка основана на работе магнитометра, проходящий через магнитное поле планеты. Пятая – на тех же показаниях вкупе со звуками реактивного двигателя корабля, которые помогают ему сохранять ориентацию. Больше звуковых дорожек можно послушать на сайте ESA.

"Звучание" магнитного поля Земли:

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