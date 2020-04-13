Космический корабль Илона Маска успешно доставил груз с МКС

Компания Илона Маска SpaceX уже не раз доказывала серьезность своих планов по освоению космоса. Несмотря на последние неудачи, грузовой корабль Crew Dragon готовится к отправке первых туристов на МКС. На этой неделе также стало известно об удачном возвращении на Землю капсулы после 30-дневного пребывания на международной станции.

Космический корабль удерживался специальной роботизированной рукой, пока происходила нагрузка отсеков грузом, сообщает Slashgear.

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Что вернули на Землю

После того, как все научное оборудование с результатами экспериментов и личными сообщениями астронавтов были доставлены на борт, Crew Dragon отделился от МКС и упал в океан недалеко от Калифорнии. SpaceX сообщила об успешном выполнении миссии и безопасной доставке грузовой части корабля.



Грузовая часть корабля Dragon / SpaceX

Dragon также доставил результаты исследования влияния микрогравитации на грызунов, которое началось в 2019 году. Среди других научных экспериментов значатся исследования с участием клеток сердечной мышцы и тканевых чипов. Также на борту корабля был первый биопринтер, отправленный на МКС.

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