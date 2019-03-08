Космический корабль компании Маска Crew Dragon приводнился у США

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Космический корабль Crew Dragon сел на воду в Атлантическом океане
Космический корабль Crew Dragon сел на воду в Атлантическом океане / Соцсети

Космический корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX успешно завершил миссию на Международную космическую станцию и уже вернулся на землю. Аппарат приводнился у мыса Канаверал, располагающегося штате Флорида (США).

Посадку капсулы корабля транслировало национальное космическое агентство США NASA. Как видно из обнародованных кадров, капсула приводнилась на четырех парашютах, сразу после чего к ней подплыли лодки. Кроме того, неподалеку от места посадки дежурило спасательное судно Go Searcher. Далее состоялась операция по погрузке и транспортировке капсулы на берег мыса Канаверал.

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"08.45 по североамериканскому восточному времени космический корабль Crew Dragon от SpaceX совершил приводнение в Атлантическом океане в 320 километрах от восточного побережья Флориды, вернувшись с тестового полета Demo-1 к Международной космической станции и инаугурационного полета компании по программе Commercial Crew Program от NASA", – отметили в NASA.

В NASA также отметили, что возвращение космического корабля было важнейшим элементом испытаний, поскольку потенциально это наиболее опасная часть полета. Кроме того, как подчеркивают в агентстве, Demo-1 должна была продемонстрировать миру возможность безопасных миссий с астронавтами NASA на борту до лаборатории на орбите.

Нынешнее приводнение капсулы Crew Dragon после успешной миссии на МКС является очередной вехой новой эры полетов в космос. Коммерческая программа NASA стала на один шаг ближе к тому, чтобы отправлять американских астронавтов на американских ракетах с американской земли,
подчеркнул глава американского аэрокосмического агентства Джим Брайденстайн.

О происшествии также в своем Twitter сообщила SpaceX.

Специалисты теперь намерены изучить данные, полученные во время полета, и в случае положительных результатов, NASA может одобрить будущие полеты с экипажами на борту уже в 2019 году. Первый подобный полет может состояться уже в июле, Хотя существует большая вероятность того, что дата будет перенесена, так как анализ данных нынешнего полета к МКС может занять довольно длительное время, передает BBC

Тестовый вариант пассажирской капсулы Crew Dragon SpaceX запустила в космос 2 марта. На его борту не было астронавтов и сам полет проходил в автоматическом режиме. Вместо астронавтов был специальный манекен, которого назвали в честь героини фильма "Чужие" – Рипли. Уже 3 марта аппарат успешно пристыковался к Международной космической станции.

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Как Crew Dragon возвращался на Землю: инфографика

Crew Dragon предназначен для пилотируемых полетов в космос и должен заменить российские "Союзы" в американских космических миссиях. Правда, в этой миссии ученые хотели проверить, насколько хорошо защитит будущий экипаж теплозащитная оболочка корабля. В частности, в отличие от более ранних "шаттлов", оболочка которых состояла из заменяемых пластин, на этом корабле она является целостной.

Однако конструкция корабля предусматривает, что некоторые отдельные узлы сильнее подвергаются воздействию высоких температур во время снижения в плотных слоях атмосферы. Поэтому на этой капсуле было установлено множество датчиков, которые измеряют воздействие высоких внешних температур на корпус и будущих членов экипажа.

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Теги: Наука Новости США Космос Техно SpaceX NASA
Источник: 24 канал
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