Космический корабль SpaceX Dragon отстыковался от МКС и начал путь к Земле

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SpaceX Dragon
SpaceX Dragon / SpaceX

Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX в воскресенье провел успешную отстыковку от МКС на орбите Земли.

Об этом компания SpaceX сообщила в своем Twitter.

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Отмечается, что корабль приводниться в районе южного побережья штата Калифорния примерно в 21:05 по времени Тихоокеанского побережья США (7:05 по киевскому времени).

Dragon было запущение к МКС 5 декабря. Через три дня он совершил стыковку со станцией, доставив туда более 2,5 тонны груза, в том числе продовольствие и материалы для серии научных экспериментов, включая приборы, предназначенные для изучения явлений в атмосфере Земли. Dragon должен вернуть на Землю более 1,5 тонны груза исследований, оборудования и снабжения экипажа.

 

Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
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