Космический корабль SpaceX Dragon отстыковался от МКС и начал путь к Земле

Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX в воскресенье провел успешную отстыковку от МКС на орбите Земли.

Об этом компания SpaceX сообщила в своем Twitter.

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Отмечается, что корабль приводниться в районе южного побережья штата Калифорния примерно в 21:05 по времени Тихоокеанского побережья США (7:05 по киевскому времени).

Dragon will re-enter Earth's atmosphere in ~5 hours. Splashdown at 9:05 p.m. PST. — SpaceX (@SpaceX) 13 січня 2019 р.

Dragon было запущение к МКС 5 декабря. Через три дня он совершил стыковку со станцией, доставив туда более 2,5 тонны груза, в том числе продовольствие и материалы для серии научных экспериментов, включая приборы, предназначенные для изучения явлений в атмосфере Земли. Dragon должен вернуть на Землю более 1,5 тонны груза исследований, оборудования и снабжения экипажа.