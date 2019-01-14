Космический корабль SpaceX Dragon успешно завершил миссию к МКС

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SpaceX Dragon
SpaceX Dragon / Фото из соцсетей

Грузовой беспилотный космический корабль SpaceX Dragon покинул Международную космическую станцию и успешно совершил посадку в Тихом океане. Отметим, Dragon стартовал к МКС еще 5 декабря и отправил туда 2,5 тонны груза.

Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

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Операцию отстыковки завершили в 1:33 по киевскому времени в понедельник. Во время операции канадский роботизированный манипулятор Canadarm-2 отсоединил космический корабль от стыковочного отсека модуля станции Harmony.

Отметим, SpaceX Dragon впервые совершил посадку в темное время суток. Это был его второй полет на МКС. Космический корабль доставил на Землю материалы проведенных на орбите научных экспериментов, а также отработанное оборудование.

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Теги: Техно Космос SpaceX МКС
Источник: Техно
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