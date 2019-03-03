Космический корабль SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции

Космический корабль нового поколения Crew Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции. Этот корабль создали по программе NASA Commercial Crew Development для доставки и возвращения экипажей астронавтов на МКС.

NASA вела на своем YouTube-канале трансляцию кульминационного момента миссии Demo-1 – сближения с последующей стыковкой, сообщает ITC.

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Для маневрирования в космосе Crew Dragon оснащен 16 двигателями Draco. С помощью них корабль корректировал траекторию полета при приближении к МКС.

The @SpaceX Crew Dragon is attached to the @Space_Station! It's a first for a commercially built & operated spacecraft designed for crew! #LaunchAmerica pic.twitter.com/ddck58TVnP — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) 3 марта 2019 г.

Важным отличием Crew Dragon от грузовой версии Dragon и кораблей других компаний, которые стыкуются к американскому сегменту МКС, является то, что все этапы его стыковки со станцией полностью автоматизированы.

Этот полет проводился без людей. На борту находится только манекен по имени Рипли, названный в честь героини фильма "Чужой". На борту корабля также было 180 килограммов груза для экипажа станции.

Astronauts on the @Space_Station have opened the hatch on @SpaceX’s Crew Dragon spacecraft! The station crew can now go inside the first American spacecraft to autonomously dock to the orbiting laboratory. pic.twitter.com/z2rP5MWCqu — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) 3 марта 2019 г.

Главной целью беспилотной миссии Demo-1 была проверка всех систем в рамках утвержденной программы NASA сертификации Crew Dragon. Эта программа состоит из 4-х летных испытаний: 2 тестов системы спасения экипажа и 2 полетов к МКС – без экипажа и пилотируемого.

Crew Dragon уже прошел испытания системы спасения экипажа с имитацией аварии на старте, а также успешно совершил первый полет без экипажа. Пилотируемый полет Crew Dragon назначен на июль 2019 года.

Crew Dragon способен провести в пристыкованном к МКС состоянии больше 200 дней. Что касается этой тестовой миссии, то корабль пробудет на орбите почти неделю. Затем космическое судно вернется на Землю и доставит со станции результаты исследований.

Миссия DM-1 завершится приводнением Crew Dragon в Атлантическом океане в 390 километрах к востоку от мыса Канаверал 8 марта.

Смотрите видео, на котором снят интерьер корабля Crew Dragon:

Смотрите видео, как будет выглядеть пилотируемый полет с экипажем на корабле SpaceX:

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