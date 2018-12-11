Космический зонд "Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство

Второй в истории человечества космический аппарат, зонд "Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство покинув гелиосферу Солнечной системы. Зонд запустили 40 лет назад, рассчитан он был всего на пять лет, но работает до сих пор.

Об этом сообщил NASA.

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Сейчас "Вояджер-2" находится на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли и будет на связи еще несколько лет. Благодаря этому аппарату мы получили ряд данных о таких планетах Солнечной системы, как Юпитер, Сатурн и Уран.

Также на борту "Вояджера-2" находится пластина для других цивилизаций с координатами Солнечной системы. Однако, чтобы покинуть ее пределы аппарату понадобится минимум тридцать тысяч лет.

Нашему аппарата нужно 300 лет, чтобы достичь внутреннего края Облака Оорта, и, возможно, 30 тысяч лет, чтобы выйти за его пределы,

– уточнил глава программы научных исследований Voyager Эд Стоун.

Первым аппаратом в истории, который покинул гелиосферу, стал "Вояджер-1". Это произошло в 2013 году.



Аппарат "Вояджер-2" покинул гелиосферу Солнечной системы

Been there. Done That. Got the poster. Download free print-quality #spaceposters, including this brand-new one celebrating Voyager 2's entry into interstellar space. https://t.co/mfMwuUZRgf pic.twitter.com/jbH5yuLK9S — NASA Voyager (@NASAVoyager) 10 грудня 2018 р.

Что известно о миссии "Вояджер"?Аппараты были запущены в октябре 1977 года и в настоящее время они является наиболее живучими аппаратами NASA. Миссия "Вояджер" изначально была рассчитана на пять лет, в течение которых оба аппарата должны были сблизиться с газовыми гигантами Юпитером и Сатурном. Они сумели выполнить не только эту задачу, но также исследовать и другие дальние планеты Солнечной системы. В августе этого года миссии исполнился 41 год, а "Вояджеры" продолжают свое путешествие в космическом пространстве.



В конце прошлого года NASA впервые за 37 лет запустило резервные двигатели "Вояджер-1", которые позволят поддерживать связь с аппаратом еще два-три года.

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