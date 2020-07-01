Сотрудники украино-американских компаний Firefly Aerospace решили креативно подойти к поздравлению директора, Макса Полякова, с днем рождения. Чтобы не поджигать свечи на торте по одной, команда решила применить суворый подход – зажечь свечи с помощью ракетного двигателя.

В Твиттере компании появилось видео с приветствием соучредителя и директора Firefly Aerospace Максима Полякова с днем ​​рождения.

Интересно SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 со спутником GPS III: видео

В компании взялись решить давнюю проблему – как поджечь свечи одновременно, чтобы те не успели догореть или обжечь вас в процессе. Для этого применили двигатель для ракеты Firefly Alfa, который как раз удобно находился на тестовом столе.

Забегая наперед отметим, что все свечи удалось зажечь, то есть сжечь вместе с тортом ...

Как бы то ни было, но поздравления удалось на славу.

Как это выглядело – смотрите на этом видео: