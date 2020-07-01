Космическое поздравление: в Firefly Aerospace зажгли свечи на торте ракетным двигателем – видео
Сотрудники украино-американских компаний Firefly Aerospace решили креативно подойти к поздравлению директора, Макса Полякова, с днем рождения. Чтобы не поджигать свечи на торте по одной, команда решила применить суворый подход – зажечь свечи с помощью ракетного двигателя.
В Твиттере компании появилось видео с приветствием соучредителя и директора Firefly Aerospace Максима Полякова с днем рождения.
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В компании взялись решить давнюю проблему – как поджечь свечи одновременно, чтобы те не успели догореть или обжечь вас в процессе. Для этого применили двигатель для ракеты Firefly Alfa, который как раз удобно находился на тестовом столе.
Забегая наперед отметим, что все свечи удалось зажечь, то есть сжечь вместе с тортом ...
Как бы то ни было, но поздравления удалось на славу.
Как это выглядело – смотрите на этом видео:
Кто такой Макс Поляков?
Это международный предприниматель в сфере космических технологий и IT, доктор экономических наук и общественный деятель. Он является управляющим партнером инвестиционного фонда Noosphere Ventures, а также основателем компаний Firefly Aerospace, EOS DA, SETS, Renatus, Maxpay и других. Идейный основатель Ассоциации Noosphere.