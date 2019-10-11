Умер Алексей Леонов: биография первого космонавта, вышедшего в открытый космос

11 октября умер легендарный советский космонавт Алексей Леонов. Он стал первым человеком в истории человечества, вышедшим в открытый космос. Чем еще прославился Леонов – читайте дальше.

Детство и начало карьеры

Родился известный космонавт 30 мая 1934 года в селе Листвянка в Кемеровской области (Россия). В 1948 году вместе с семьей переехал в Калининград.

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В 21 год Леонов окончил Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в украинском городе Кременчуг. Через 2 года, в 1957 году окончил Чугуевское военное авиационное училище летчиков (ныне оно называется Харьковский национальный университет Воздушных сил им. Ивана Кожедуба).



Алексей Леонов во время полета в космос

В 1968 году, после окончания инженерного факультета Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского, получил специальность "конструкция и эксплуатация воздушно-космических аппаратов и двигателей к ним".

Начиная с 1957 Алексей Леонов работал летчиком. Был в составе группы советских войск в Германии. В целом он пролетал 278 часов и сделал 115 прыжков с парашютом.

Карьера космонавта

7 марта 1960 был зачислен слушателем-космонавтом в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов ВВС. После этого Леонова отобрали среди 20 летчиков для полетов в космос.

В общем Алексей Леонов выполнил два полета в космос. В этих полетах он суммарно провел 7 суток 33 минуты.



Алексей Леонов выполнил два полета в космос

Выход в открытый космос

Первый в истории человечества выход в открытый космос состоялся 18-19 марта 1965 года. Это произошло во время полета на корабле "Восход-2".

Предварительно трехместный корабль "Восход" переоборудовали в двухместный, чтобы освободить место для надевания скафандра и входа в шлюзовую камеру.



Исторический выход в открытый космос

После того, как корабль осуществлял первый облет вокруг Земли, надули шлюзовую камеру. Во время второго витка Алексей Леонов вышел в открытый космос. Он 5 раз удалялся от корабля на расстояние до 5,35 метра.

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Не обошлось без непредвиденных ситуаций. Так, из-за резкого перепада давления скафандр раздулся до таких размеров, что Алексею трудно было вернуться в шлюзовую камеру. Космонавту пришлось на свой страх и риск снизить давление в скафандре до критического. В шлюзовую камеру он заходил головой вперед.

В целом он провел за пределами корабля 12 минут и 9 секунд. 18 марта Алексей Леонов второй раз вышел в открытый космос.

Еще один полет к космос состоялся 15-21 июля 1975 года. Тогда Леонов был командиром экипажа и участвовал в первой стыковке космических кораблей "Союз-19" (СССР) и Apollo 18 (США).



Алексей Леонов увлекался живописью

Деятельность после космоса

В 1991-1997 годы Леонов был председателем Международной ассоциации участников космических полетов. Также он занимался благотворительностью и написал 10 научных работ и несколько книг, среди них – "Пешеход космоса" (1967), "Солнечный ветер" (1969), "Выхожу в космос" (1970) и др.



Работа Алексея Леонова

Еще одно хобби космонавта – рисование. Живописью он интересовался с детства. В соавторстве с художником-фантастом Андреем Соколовым создал ряд почтовых марок СССР на космическую тему. Также он нарисовал много работ, которые тоже связаны с космосом.

Леонов рисовал в основном космос

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