Космонавты осмотрели дыру в МКС и взяли пробы герметика

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев закончили работу на внешней поверхности Международной космической станции и вернулись на борт. Длительность пребывания экипажа за пределами МКС составила 7 часов 45 минут.

Об этом сообщил "Роскосмос".

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В 21:16 по киевскому времени (почти на 40 минут позже, чем было запланировано) космонавты с помощью двух манипуляторов "Стрела" добрались до корабля "Союз МС-09", в котором ранее было обнаружено отверстие. Манипуляторы понадобились потому, что на "Союзах" нет перил, за которые можно держаться и цепляться, как на других блоках МКС, предназначенных для работы снаружи.

На корабле космонавты с помощью резака и ножниц по металлу раскрыли экранно-вакуумную теплоизоляцию (ЭВТИ) недалеко от логотипа Роскосмоса, нанесенного на ЭВТИ.

Затем разрезали и отогнули микрометеоритную защиту. Чтобы добраться до отверстия. При этом космонавты не заметили на защитном покрытии следов от сверла, которые должны бы остаться, если бы отверстие сделали изнутри корабля.

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При осмотре отверстия космонавты заметили черно-желтые образования. Мазки из области отверстия и образцы герметика, которым отверстие было заблокировано, собрали в изолированный контейнер для дальнейшего исследования.

После окончания работ с отверстием космонавты должны были наложить дополнительный слой ЭВТИ и закрепить его зажимами. Наземная команда приняла решение не делать этого.



Длительность пребывания экипажа за пределами МКС составила 7 часов 45 минут

Напомним, что 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил дырку на космическом корабле "Союз МС-09". Поэтому пришлось поставить временную марлевую заплату с эпоксидной смолой, что и устранило утечку кислорода.



При этом глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что трещина в обшивке корабля появилась из-за умыщленного пробития дрелью.