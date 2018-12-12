Космонавты осмотрели дыру в МКС и взяли пробы герметика

12 Читати новину українською
МКС
МКС / Фото из открытых источников

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев закончили работу на внешней поверхности Международной космической станции и вернулись на борт. Длительность пребывания экипажа за пределами МКС составила 7 часов 45 минут.

Об этом сообщил "Роскосмос".

Читайте также: Со второй попытки SpaseX Dragon подключился к МКС

В 21:16 по киевскому времени (почти на 40 минут позже, чем было запланировано) космонавты с помощью двух манипуляторов "Стрела" добрались до корабля "Союз МС-09", в котором ранее было обнаружено отверстие. Манипуляторы понадобились потому, что на "Союзах" нет перил, за которые можно держаться и цепляться, как на других блоках МКС, предназначенных для работы снаружи.

На корабле космонавты с помощью резака и ножниц по металлу раскрыли экранно-вакуумную теплоизоляцию (ЭВТИ) недалеко от логотипа Роскосмоса, нанесенного на ЭВТИ.

Затем разрезали и отогнули микрометеоритную защиту. Чтобы добраться до отверстия. При этом космонавты не заметили на защитном покрытии следов от сверла, которые должны бы остаться, если бы отверстие сделали изнутри корабля.

Читайте также: Космический зонд "Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство

При осмотре отверстия космонавты заметили черно-желтые образования. Мазки из области отверстия и образцы герметика, которым отверстие было заблокировано, собрали в изолированный контейнер для дальнейшего исследования.

После окончания работ с отверстием космонавты должны были наложить дополнительный слой ЭВТИ и закрепить его зажимами. Наземная команда приняла решение не делать этого.


Длительность пребывания экипажа за пределами МКС составила 7 часов 45 минут

Напомним, что 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил дырку на космическом корабле "Союз МС-09". Поэтому пришлось поставить временную марлевую заплату с эпоксидной смолой, что и устранило утечку кислорода.

При этом глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что трещина в обшивке корабля появилась из-за умыщленного пробития дрелью.

Теги: Новости России Техно МКС Космос
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Смартфон Vivo NEX Dual Display с двумя экранами представили официально: характеристики и фото
11 декабря 21:00 Смартфон Vivo NEX Dual Display с двумя экранами представили официально: характеристики и фото
152
OnePlus представила свой самый дорогой смартфон 6T McLaren Edition: характеристики и цена
11 декабря 17:02 OnePlus представила свой самый дорогой смартфон 6T McLaren Edition: характеристики и цена
201
Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
10 декабря 21:03 Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
Женя Котик 433
Samsung Galaxy A8s с "дырой" в экране представили официально
10 декабря 17:07 Samsung Galaxy A8s с "дырой" в экране представили официально
850
Huawei провела закрытую презентацию и представила Honor View20 с "дырой" в экране
10 декабря 12:51 Huawei провела закрытую презентацию и представила Honor View20 с "дырой" в экране
451
Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
9 декабря 20:08 Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
425
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук