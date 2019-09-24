Краш-тест: iPhone 11 Pro Max испытали на прочность

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iPhone 11 Pro Max испытали на прочность
iPhone 11 Pro Max испытали на прочность / ixbt.com

Во время презентации нового поколения iPhone в компании Apple значительное внимание уделили прочности и выносливости новых устройств. Поэтому специалисты с YouTube-канала EverythingApplePro протестовали насколько iPhone 11 Pro и 11 Pro Max действительно крепкие.

В частности, в рекламе iPhone 11 Pro Max разработчик показал, что новинка не боится механических повреждений – на корпус кидали косметику, еду и детские игрушки.

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Тестеры также решили испытать на прочность заднюю крышку. Новинки по очереди бросали на бетонный пол с разной высоты, с которой человек может случайно уронить смартфон.

Устройства падали на корпус и на боковые грани.

iPhone 11 Pro Max испытали на прочность: видео

Что выяснили? Новинки оказались действительно прочными. И iPhone 11 Pro и 11 Pro Max выдержали практически все падение. Даже когда смартфоны бросили с высоты человеческого роста, ни один из них не получил каких-либо существенных повреждений.

А вот фатальными для стеклянного корпуса стали падения с трехметровой высоты.

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Теги: Новости Техно Техно iPhone iPhone 11 Apple Смартфоны
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