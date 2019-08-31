Красивая обертка от Xiaomi: почему смартфон Redmi Note 8 Pro удивляет не только извне

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Красивая обертка от Xiaomi: почему смартфон Redmi Note 8 Pro удивляет не только извне
/ Unsplash

Во время презентации Redmi Note 8 Pro многих удивило заявление производителя о поддержке смартфоном технологий быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и Quick Charge 4.0+, ведь в нем стоит процессор MediaTek. Разбор новинки частично помог разобраться, но у пользователей все же остались вопросы.

Новый Redmi Note 8 Pro построен на базе процессора MediaTek Helio G90T. Этот чип поддерживает фирменную технологию быстрой зарядки Pump Express компании MediaTek. Кроме того, стандарт Pump Express 4.0 совместим с USB Power Delivery 3.0.

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Однако производитель смартфона заявил также о поддержке технологии Quick Charge, которая является разработкой компании Qualcomm и обычно доступна в устройствах с чипсетами Snapdragon.

Почему все так

Технический разбор Redmi Note 8 Pro, опубликованный Xiaomi, показал, что в смартфоне есть чип Qualcomm SMB1351. Его наличие объясняет поддержку стандарта быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Розбір новинки Redmi Note 8
Разбор новинки Redmi Note 8 Pro

Однако для технологии Quick Charge 4.0+ нужен чип – Qualcomm SMB1380 или SMB1381, которых на завлених фото устройства не нашли.

Таким образом, поддержка Quick Charge 4.0+ в Redmi Note 8 Pro пока под вопросом. Не исключаем, что производитель просто не показал нужный чип на фотографиях.

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Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Смартфоны
Источник: Техно 24
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