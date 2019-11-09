Кремль возмутился новой версии Call of Duty, где россиян называют террористами

Известная во всем мире компьютерная игра в жанре шутер пополнилась новой серией. Разработчики Call of Duty: Modern Warfare решили показать, как кремлевские наемники публично убивают мирных людей, пытают женщин и детей. Это вызвало огромный шквал возмущения в Кремле, ведь россияне выступают там в роли антагонистов.

Россияне массово жалуются на так называемую русофобию, а тем временем в игре даже присутствует Донбасс арена и Донецкий аэропорт.

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► О чем новая игра Call of Duty?

Одна из главных героинь последней серии компьютерной игры Call of Duty сравнивает боевиков Аль-Катали – вымышленной террористической организации – с так называемыми людьми Баркова – армией главного антагониста, которая состоит исключительно из россиян. Однако, в англоязычной версии игры разработчики не были такими толерантными и назвали их прямо – российская армия.

Для меня нет разницы между Аль-катала и российской армией. Они все террористы,

– говорит главная героиня о террористах.

На протяжении всей игры вы боретесь с российскими террористами, приехавшими хозяйничать в вымышленную страну Урзикстан, которая очень напоминает реальную Сирию. Интересно, что пилоты террористов выглядят так же как и российские военные в Сирии.



Пилоты террористов выглядят так же как и российские военные в Сирии

В игры российские террористы пытают женщин и детей, стреляют и казнят мирное население просто посреди города. Все эти кадры возмутили россиян. Они обвинили разработчиков игры в русофобии. Которая, судя по продажам, пришлась по вкусу геймерам.

Что известно о Call of Duty?

Call of Duty – франшиза мирового уровня. На данный момент продали уже больше 600 миллионов копий игры. И это – самый большой показатель за всю историю. Серия состоит из восьми основных игр, одного дополнения и четырех ответвлений.

Конечно, российские геймеры бойкотируют новую часть Call of Duty. Мол, им не нравится играть в "откровенно преступную игру, где откровенно говорится, что армия России – это террористы".



Кадры из игры Call of Duty: Modern Warfare

► Действительно ли в игре присутствуют русофобские настроения?

Геймер и обозреватель видеоигр Владислав Козловский подозревает российских игроков в излишней впечатлительности. Игру прошел всю. И, говорит, разработчики четко разделяют черное и белое.

Нельзя сказать, что они прямо однозначно здесь плохие, потому что есть нормальные россияне, говорят, что те негодяи угнетают мою страну,

– объяснил автор канала Cyber ​​Vlader Владислав Козловский.

Многие страны постоянно выступают антагонистами в компьютерных играх. А граждан исламского мира разработчики вообще в каждом втором случае делают террористами. Однако, никто не высказывал подобного возмущения по этому поводу, кроме оскорбленных и чувствительных россиян. Вероятно, это из-за того, что моменты в игре – это отражение реальных событий. Ведь такими же террористами россияне являются на украинской территории: аннексируют земли, убивают мирных людей, пытают украинцев.



В игре присутствует локация Донбасс-арены и аэропорт

Более того, о войне в Украине россиянам напоминает миссия в вымышленном городе Вердянск, который является прототипом реального Донецка. В игре присутствует локация Донбасс-арены и аэропорт. И именно там своими же руками они должны бороться с, похожими на реальных россиян, захватчиками.

Локация в игре, напоминающая Донецкий аэропорт