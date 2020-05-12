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Критическая уязвимость в ноутбуках: известно какие модели в зоне риска

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Новая уязвимость в ноутбуках
Новая уязвимость в ноутбуках / samesound

В ноутбуках, которые оснащены стандартом Thunderbolt, обнаружили критическую уязвимость, которая может дать возможность хакерам получить доступ к памяти ноутбука в течение нескольких минут. Такая уязвимость характерна для моделей, которые выпустили позже 2019 года.

Об этом говорят исследователи в сфере информационной безопасности из Технологического университета Эйндховена, передает theverge.com.

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Детали

Правда, хакеры должны получить физический доступ к компьютеру. Однако, взлом ПК происходит довольно быстро – хакер может получить доступ к данным на ноутбуке примерно за 5 минут. При чем злоумышленники могут получить доступ к ноутбуку, который заблокирован и защищен паролем или его накопитель зашифрован.

Уязвимости подвержены устройства, работающие под управлением операционных систем Windows или Linux. Что касается систем на базе macOS, то эксперты говорят – проблема затрагивает их "частично".

Проблемы с Thunderbolt были раньше

Это не первый случай, когда возникают проблемы с безопасностью, связанные с технологией Intel Thunderbolt. Эксперты объясняют, что эта технология опирается на прямой доступ к памяти компьютера, обеспечивая при этом более высокую скорость передачи данных.

Ранее исследователи безопасности обнаружили уязвимость Thunderbolt, которая позволяла устройству с интерфейсом USB-C или DisplayPort скомпрометировать компьютер. Именно поэтому Microsoft не добавила разъемы Thunderbolt в свои устройства Surface.

Как уберечься

Единственный способ для пользователей полностью предотвратить такие атаки – это просто отсоединить порты Thunderbolt своего компьютера в BIOS, а также включить шифрование накопителя. Также нужно следить за тем, чтобы посторонние лица не получали доступ к ПК.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно ноутбук Кибербезопасность Хакерская атака хакеры Интернет
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