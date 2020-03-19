Кризис из-за коронавируса: как повлияет на IT-отрасль и спровоцирует ли увольнения

Коронавирус – это не только опасность для здоровья и даже жизни, – это еще и очень серьезный удар по экономике. Уже очевидно, что экономического кризиса нам не миновать. Затронет ли этот кризис IT-отрасль и насколько серьезными будут последствия – Техно 24 рассказали представители этой сферы.

Повлияет ли кризис на украинскую IT-сферу

Сергей Мильман, СЕО YouControl

Конечно, кризис повлияет. Однако, IT-отрасль наиболее "аджальная" то есть гибкая к изменениям, умеет быстро приспосабливаться к новым стрессовым условиям. Поэтому меньше всего пострадают те, кто привык быстро меняться. Иначе придется остановить существование.

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Дмитрий Суслов, директор украинского "Битрикс24"

IT-отрасль точно претерпит изменения, как и весь остальной бизнес в Украине и мире. Кто-то сможет пережить этот период с небольшими убытками, кому-то придется значительно уменьшить мощности, кому-то вообще закрыться, а кто-то наоборот – выдержит и найдет возможности для запуска нового бизнеса.

Однако, IT-отрасль в этой ситуации наименее уязвима.

Во-первых, большинство компаний этой сферы могут без ущерба для себя перейти на удаленную работу.

Во-вторых, многие из них предлагают онлайн-решения, спрос на которые будет только расти. Это сервисы для населения, которые помогают, например, заказывать доставку продуктов и готовой пищи, или покупать онлайн, то есть останутся востребованными среди клиентов. Для бизнеса очень важным будет программное обеспечение, которое позволит быть более эффективным и организовывать свою работу вне офиса, чтобы смягчить потери от замедления роста или остановки работы.

Владислав Машкара, технический директор Tallium Inc.

Влияние кризиса на IT-отрасль будет существенным, впрочем, как и влияние на другие отрасли. Многие заказчики с контрактами переходят в режим stand-by, ожидая дальнейшего развития ситуации. Такая осторожность не всегда оправдана, ведь, казалось бы, есть бюджеты, есть сроки. Но для спокойной и стабильной Европы такой кризис стала довольно неожиданным. Впрочем, заказчики, которые пережили кризис 2008 года, ведут себя намного спокойнее и благоразумнее, они немного корректируют заказ, убирая лишние и рисковые активности, но оставляют в работе основную часть контрактов.



Влияние кризиса на IT-отрасль будет не таким ощутимым / unsplash.com

Софина Дмитрий, CEO IT Association of Vinnytsia & Winstars Technology LLC

Однозначно повлияет. Произойдут такие изменения:

снизится производительность работы и выполнение проектов, ведь непросто перестроиться с работы из офиса на домашнюю. Не забываем, что дети и члены семьи могут отвлекать больше коллег в офисе;

потеря ряда проектов, особенно тех, что нацелены на офлайн-бизнес, ведь это направление сейчас будет переживать кризис;

из положительных причин то, что после этих негативных тенденций компании будут более гибкими и современными. Все перейдет в онлайн.

Худший сценарий будет, если эпидемия затронет большое количество специалистов, тогда затраты будут значительные, поэтому здоровье работников – это самое главное.

Кроме налаживания дистанционной эффективной работы и строгого соблюдения карантина, других мер нет, пока эпидемия не пойдет на спад.

Дмитрий Роденко, основатель закрытого бизнес-сообщества SaaSFounders

Повлияет экономический кризис (падение на рынках США и Европы уменьшит количество ресурсов на развитие), что сократит спрос и повлияет на падение рынков (10-15%). Хотя стоит отметить, что спрос не исчезнет, а отсрочится, поскольку выгоды от диджитализации значительны. Позитив в том, что эта отрасль (как клиенты, так и поставщики) может работать удаленно.

Сейчас важно не останавливать процесс лидогенерации и продаж, чтобы потом не получить дыру в кешфлоу.



Спрос на IT-специалистов не исчезнет / unsplash.com

Волна увольнений неизбежна?

Сергей Мильман

Не у всех есть финансовая подушка на кризисное время, поэтому могут происходить задержки с выплатами зарплат или сокращение штата. Однако, я думаю, изменения только в начале будут "штормить", а потом все привыкнут, перенастроятся, как это произошло и с войной на Востоке.

Софина Дмитрий

Большинство компаний в период кризиса будут пытаться избавиться от дополнительных расходов. Учтем еще уменьшение спроса на аутсорсинг. Поэтому мы увидим уменьшение дефицита кадров, а может даже и профицит. Это будет позитивным сигналом для компаний, но негативным для работников. Теперь IТ-специалисты будут искать стабильность, а не +300 долларов надбавки у другого работодателя. Конечно, роста средней зарплаты в отрасли не стоит ожидать.

Дмитрий Суслов

В ситуации кризиса бизнесу придется делать все, чтобы выжить и иметь возможность работать дальше. Кто-то для пойдет путем сокращения штата и оставит на работе только наиболее эффективную часть команды. Кто-то будет уменьшать зарплату и выплачивать только часть. Будут и те, чьи специалисты будут вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск.

Важно понимать, что у тех, кто все же уволит людей, восстановление будет происходить значительно сложнее и длиться дольше.

Юлиана Цивчик, директор Scalors Ukraine

Кризис, безусловно, повлияет на все индустрии, IT сфера не исключение. Но мы, так сказать, в выигрыше, потому что можем работать из дома. Компании не смогут содержать всех сотрудников, это понятно. Главное, чтобы все были здоровы, тогда я не против пить чай с хлебом.

Единственное, что меня пугает, что люди могут потерять свою работу. Очевидно, что придется где-то оптимизировать ресурсы, как-то урезать зарплаты – и это ждет всех. Это неизбежно, все мы взрослые люди и это понимаем.

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Просто за последние сто лет — это первая пандемия, которая накрывает всю планету. Мы можем прийти к тому, что ученые найдут вакцину и это все быстро стабилизируется. А если это действительно затянется на год или два, как предполагают британцы, тогда это приведет к серьезному мировому экономическому кризису. Все бизнес-встречи, конференции, глобальные митинги – это все остановлено. Люди нигде не встречаются, поэтому не будет новых витков. Мы можем уже сейчас наблюдать ситуацию с резким падением курса гривны и понять, к чему это ведет.

Владислав Машкара

Несмотря на обещанную поддержку на уровне государства, много опытных бизнесменов привыкли рассчитывать только на себя, и вполне могут пойти на уменьшение расходов, то есть сокращение некоторых позиций. Зарплатный фонд – самая большая статья расходов в украинских IT-компаниях, и поэтому часть специалистов будет вынуждена искать работу. Уменьшения зарплат ожидать не стоит, а вот выплата различных бонусов, вероятно, будет отложена до лучших времен. Возможно, это поможет немного привести в чувство чрезмерно перегретый рынок труда в украинской IT-отрасли.



Волны увольнений будет сложно избежать / unsplash.com

Дмитрий Роденко

Штат будут сокращать те компании, которые не выстраивали долгие отношения с клиентами. Конечно, на некоторых рынках сейчас паника (туризм, авиапутешествия, гостиницы), но это пройдет. Чтобы не начинать с самого начала, надо быть рядом с клиентом, успокаивать и помогать. Те компании, что смогут не потерять, а развить доверительные отношения с клиентами – будут победителями в финансовом плане.

Как избежать кризиса

Сергей Мильман

Во-первых, я считаю, нужно отказаться от сценария "панического карантина". Блокирование транспортного сообщения приведет к коллапсу и еще большей смертности, ведь медикам, коммунальщикам, продавцам магазинов, пожарным и пр. нужно добираться на работу. Поэтому надо дать возможность людям передвигаться, но регулировать их количество и позаботиться о безопасности.

Во-вторых, обеспечить аптеки средствами защиты: респираторами, масками, медицинскими средствами.

В-третьих, нужно дать жизнеспособные инструкции, потому что сейчас рекомендации Минздрава не работают, их физически сложно воплотить.

В-четвертых, Украина не выйдет из кризиса без международной финансовой помощи. Поэтому разговоры об остановке сотрудничества с МВФ считаю вредными. В то же время Фонд готов оказать помощь только при условии принятия закона, который защитит их финсредства.

В-пятых, поддержать бизнес, который на своих плечах вытягивает экономику и вынужден отпустить на карантин рабочих: предоставить налоговые каникулы или ввести временный мораторий на уплату налогов. Если этого не сделать, затраты госбюджета на биржу труда существенно увеличатся.

Также считаю, что принятие чрезвычайного положения или других резонансных и спорных по эффективности в существующих условиях мер может спровоцировать беспорядки, которые в нынешней ситуации недопустимы.

Дмитрий Суслов

Единственный выход, который поможет уменьшить воздействие на экономику: это ситуация, когда бизнес помогает бизнесу, государство помогает бизнесу, бизнес помогает государству. Решения для поддержки наиболее уязвимых компаний, уменьшение арендной платы, совместные инициативы, открытие доступа к своим продуктам и сервисам, которые нужны другим компаниям.

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Например, налоговые каникулы, принятые недавно в Украине, открытие бесплатного доступа к сервисам для организации общения, работы с задачами, помощь от компаний в системе здравоохранения. Эти шаги полностью не предотвратят негативное воздействие, но по крайней мере уменьшат его.

Владислав Машкара

К сожалению, превентивные меры, что сейчас могли бы уменьшить негативное влияние кризиса на экономику, нужно было принимать еще несколько лет назад, как только появились первые предпосылки для его возникновения. Много украинских компаний, памятуя собственный опыт 2008 или 2014 годов, так и сделали, что поможет им пережить кризис с минимальными потерями для бизнеса.

Дмитрий Роденко

Конечно! Предотвратить кризис реально. Что нужно сделать:

выделить группу ключевых клиентов и уделить им максимум внимания;

остановить на 2 неделе лидогенерацию в секторах, максимально пострадавших от коронавируса (им не до того, даже будут надоедать);

увеличить интенсивность лидогенерации в не пострадавших секторах;

разделить процессы лидогенерации и переговоров в компании, определить KPI и обеспечить их выполнение собственными силами или с помощью аутсорсинговых компаний по лидогенерации.

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